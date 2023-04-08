В Большереченском зоопарке погибла белая медведица Забава

В Большереченском зоопарке Омской области погибла белая медведица Забава. Как сообщает паблик «ЧП Большеречье» со ссылкой на очевидцев, она не смогла выбраться из проруби, которую для нее в вольере сделали работники зоопарка. Вчера водолазы достали ее тело из воды. В Министерстве культуры Омской области подтвердили эту информацию.
— 7 апреля в зоопарке произошел трагический случай — погибла белая медведица Забава. Зоотехники при очередном обходе не обнаружили ее в вольерах. Медведица нырнула в свой бассейн и уже из него не вынырнула. Тело животного было извлечено. Результаты вскрытия будут обнародованы по завершении, сейчас причины устанавливаются, — сообщили в пресс-службе ведомства.
В четверг, 6 апреля, в группе зоопарка в соцсети «ВКонтакте» появилось видео, как Забава ныряет в воду и нежится на весеннем солнышке возле проруби. Его сопровождает такой комментарий: «Доброе утро, друзья! У нас на арене гуру чистоты — наша Забава. Самое интересное, что она не только развлекается в своей «ванне» (плещется, окунает туда свою еду, а потом вылавливает), но и активно моется. Прямо лапой!»
Наши коллеги из NGS55.RU передают, что временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко выразил соболезнования по поводу гибели белой медведицы Забавы в Большереченском зоопарке. Он поручил выяснить, почему умерла всеобщая любимица.
Белая медведица Забава родилась в Ленинградском зоопарке в 2013 году, через год с небольшим переехала в Ижевский. В Большеречье Забава оказалась весной 2020 года. В декабре ей исполнилось бы 10 лет.
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