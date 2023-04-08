В Большереченском зоопарке погибла белая медведица Забава

В четверг, 6 апреля, в группе зоопарка в соцсети «ВКонтакте» появилось видео, как Забава ныряет в воду и нежится на весеннем солнышке возле проруби. Его сопровождает такой комментарий: «Доброе утро, друзья! У нас на арене гуру чистоты — наша Забава. Самое интересное, что она не только развлекается в своей «ванне» (плещется, окунает туда свою еду, а потом вылавливает), но и активно моется. Прямо лапой!»