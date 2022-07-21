Успели! Как спасали белую медведицу, у которой в пасти застряла консервная банка. Трогательные кадры из Диксона

За судьбой белого медведя, который вышел за помощью к людям в Красноярском крае, следила вся страна. Во рту у него застряла консервная банка из-под сгущенки — острые края впились глубоко в язык, и освободиться самостоятельно зверь не смог. Несколько дней животное не могло ни есть, ни пить. А малейшее движение пасти приводило к пронзительной боли.

