Успели! Как спасали белую медведицу, у которой в пасти застряла консервная банка. Трогательные кадры из Диксона
Ветеринары будут наблюдать за медведицей еще несколько дней, а потом — отвезут в естественную среду обитания
За судьбой белого медведя, который вышел за помощью к людям в Красноярском крае, следила вся страна. Во рту у него застряла консервная банка из-под сгущенки — острые края впились глубоко в язык, и освободиться самостоятельно зверь не смог. Несколько дней животное не могло ни есть, ни пить. А малейшее движение пасти приводило к пронзительной боли.
Сначала медведь пришел на метеостанцию, которая расположена в нескольких километрах от Диксона. Там ему попытались помочь метеорологи. Медведь сам просунул им морду сквозь прутья крыльца. Но люди поняли, что самостоятельно снять банку с языка бодрствующего медведя не смогут.
Диксон — один из самых северных населенных пунктов России. Расположен на побережье Карского моря. Население — 529 человек. Диксон разделен бухтой на две части — островную и материковую (здесь находится поселок).
Тогда на помощь мишке вылетели ветеринары Московского зоопарка и специалисты Росприроднадзора. Путь был непростым — сначала нужно было долететь до Норильска, где пришлось задержаться из-за плохой погоды, потом — добраться до самого Диксона.
И вот, наконец-то, медведя спасли! Трогательные кадры освобождения — и вообще всю историю с самого начала — смотрите в нашем видеосюжете чуть выше.
Попавший в беду медведь, как рассказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова, оказался молодой медведицей:
— Медведя обнаружили в трех километрах от аэропорта Диксона. Специалистам удалось погрузить его в сон с первого выстрела. Буквально в течение 10 минут животное было обездвижено, а банка успешно удалена. Сейчас ветеринар обрабатывает язык, на нём множество порезов.
Медведица весит 80–90 килограммов. Ветеринары понаблюдает за ней еще несколько дней, после чего отвезут в естественную среду обитания и оставят вместе с запасом рыбы — первое время медведице будет сложно самостоятельно добывать еду. Местные уже приготовили для нее три мешка свежей рыбы.