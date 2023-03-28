Видео с медведем, заглядывающим в окна, распространили в Новосибирской области — но это неправда

В мессенджерах Новосибирской области начали распространять видео с медведем, который вышел к дому, ходит рядом с машиной и заглядывает в окна. Как рассказал министр природы Новосибирской области, эта видеозапись сделана точно не в Северном районе региона.
— Для одних весна созидательна, а для других — разрушительна. Для вторых в Новосибирской области зимой всё леденяще прочно, а весной это всё начинает двигаться, течь и распадаться. И пока природа приобретает серьезные черты лета, эмоциональным людям стоит ограничить себя в том числе от потоков непроверенной, недостоверной и сомнительной информации, — поделился у себя в телеграм-канале Евгений Шестернин.
Как уверен министр, тот, кто начал распространять видео, знал, что специалистам Минприроды будут часто присылать запись и просить принять меры.
На левом берегу Новосибирска 25 марта обнаружили тело косули. Как сообщил читатель НГС Михаил, дикое животное лежало на дороге возле дома