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Видео с медведем, заглядывающим в окна, распространили в Новосибирской области — но это неправда

Медведь якобы вышел к домам в Северном районе

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Медведь на видео заглядывает в окна дома

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В мессенджерах Новосибирской области начали распространять видео с медведем, который вышел к дому, ходит рядом с машиной и заглядывает в окна. Как рассказал министр природы Новосибирской области, эта видеозапись сделана точно не в Северном районе региона.

Видео помечено как часто пересылаемое

Видео помечено как часто пересылаемое

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— Для одних весна созидательна, а для других — разрушительна. Для вторых в Новосибирской области зимой всё леденяще прочно, а весной это всё начинает двигаться, течь и распадаться. И пока природа приобретает серьезные черты лета, эмоциональным людям стоит ограничить себя в том числе от потоков непроверенной, недостоверной и сомнительной информации, — поделился у себя в телеграм-канале Евгений Шестернин.


Как уверен министр, тот, кто начал распространять видео, знал, что специалистам Минприроды будут часто присылать запись и просить принять меры.

На левом берегу Новосибирска 25 марта обнаружили тело косули. Как сообщил читатель НГС Михаил, дикое животное лежало на дороге возле дома № 98а на улице Станционной в Ленинском районе города.

МедведьВидеоМинприродыФейк
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