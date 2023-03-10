В «Телеграме» появилось видео с «волком» у села Толмачево: что говорят в Минприроды

10 марта в новосибирских телеграм-каналах распространилось видео с «волком», замеченным у села Толмачево. В Минприроды считают это ошибкой — волков там не водится.
— Рядом с селом Толмачево местные жители встретили волка. По всей видимости, он искал себе пропитание на свалке рядом с геодезией. При встрече с людьми дикое животное неспешно скрылось, — говорится в посте телеграм-канала «Новосибирск с огоньком».
Информация о волках, обитающих в окрестностях села Толмачево, не соответствует действительности, считают в Министерстве природы Новосибирской области. Вероятно, местные жители приняли за дикое животное крупную собаку.
— В окрестностях села Толмачево волки не обитают. В отличие от бродячих собак, которых там много, — сообщили НГС в Минприроды.
Ранее возле новосибирского села застрелили двух волков из стаи, выходившей к людям.