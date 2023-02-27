День полярного медведя: разглядываем Кая, Герду и всех их детей из Новосибирского зоопарка — 12 фото

Каждый год, 27 февраля, в мире отмечается День полярного или белого медведя. К празднику НГС сделал подборку милых фотографии самых знаменитых обитателей Новосибирского зоопарка — белых медведей Кая и Герду, а также их детей — Шилку, Ростика, Норди и Шайну.
В прошлом месяце стало известно, что Герда снова родила двойню. Совсем скоро медвежата выйдут к гостям зоопарка. Вице-мэр Анна Терешкова официально подтвердила пополнение у пары.
В зоопарке есть еще один горячо любимый новосибирцами вид животных — это манул. Недавно мы показывали видео, на котором кот Зеленогорск очень ждал на свидание соседку. Но она не пришла.