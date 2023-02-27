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Фоторепортаж

День полярного медведя: разглядываем Кая, Герду и всех их детей из Новосибирского зоопарка — 12 фото

Недавно медведи стали родителями в очередной раз

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Белые медведи всегда собирают огромные толпы посетителей зоопарка

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Каждый год, 27 февраля, в мире отмечается День полярного или белого медведя. К празднику НГС сделал подборку милых фотографии самых знаменитых обитателей Новосибирского зоопарка — белых медведей Кая и Герду, а также их детей — Шилку, Ростика, Норди и Шайну.

Герда старше Кая на неделю. Она родилась в Московском зоопарке в 2007 году, а год спустя переехала к нам в Сибирь

Герда старше Кая на неделю. Она родилась в Московском зоопарке в 2007 году, а год спустя переехала к нам в Сибирь

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Шилка — первенец у Кая и Герды. Родилась в 2013 году. А назвали ее в честь директора зоопарка Ростислава Шило. Шилка — первый белый медвежонок, родившийся в Новосибирске за сорок лет. В феврале 2015 года она переехала в зоопарк Осаки в Японию

Шилка — первенец у Кая и Герды. Родилась в 2013 году. А назвали ее в честь директора зоопарка Ростислава Шило. Шилка — первый белый медвежонок, родившийся в Новосибирске за сорок лет. В феврале 2015 года она переехала в зоопарк Осаки в Японию

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Вторым спустя три года, 7 декабря 2015 года, на свет появился Ростик, мгновенно ставший любимцем посетителей зоопарка. Его имя также отсылает к Ростиславу Шило

Вторым спустя три года, 7 декабря 2015 года, на свет появился Ростик, мгновенно ставший любимцем посетителей зоопарка. Его имя также отсылает к Ростиславу Шило

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В 2018 вновь пополнение. На этот раз родилась сразу двойня. Их назвали Норди и Шайна. На фото они уже подростки

В 2018 вновь пополнение. На этот раз родилась сразу двойня. Их назвали Норди и Шайна. На фото они уже подростки

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Когда Герда присматривает за потомством, Кай как глава семьи развлекается как может. Но в отдельном вольере

Когда Герда присматривает за потомством, Кай как глава семьи развлекается как может. Но в отдельном вольере

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Водные процедуры — любимое развлечение наших медведей

Водные процедуры — любимое развлечение наших медведей

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Как и игры с канистрами и конусами

Как и игры с канистрами и конусами

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А Герде в это время приходится воспитывать детей

А Герде в это время приходится воспитывать детей

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Первые шаги Ростика из уютной берлоги в холодный взрослый мир. Герде пришлось даже поторопить сына,...

Первые шаги Ростика из уютной берлоги в холодный взрослый мир. Герде пришлось даже поторопить сына,...

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...который через минуту уже забыл об опасностях и живо интересовался кусками мяса

...который через минуту уже забыл об опасностях и живо интересовался кусками мяса

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В прошлом месяце стало известно, что Герда снова родила двойню. Совсем скоро медвежата выйдут к гостям зоопарка. Вице-мэр Анна Терешкова официально подтвердила пополнение у пары.

После этого новосибирский зоопарк показал фото с веб-камеры, на котором Герда спит в обнимку с медвежатами. Но видно только одного

После этого новосибирский зоопарк показал фото с веб-камеры, на котором Герда спит в обнимку с медвежатами. Но видно только одного

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В зоопарке есть еще один горячо любимый новосибирцами вид животных — это манул. Недавно мы показывали видео, на котором кот Зеленогорск очень ждал на свидание соседку. Но она не пришла.

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