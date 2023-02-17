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Ждал на свидание напрасно: у новосибирских манулов начался брачный сезон — Зеленогорску не повезло

Его неудача попала на видео

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В этот раз Зеленогорск прождал впустую

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В Новосибирский зоопарк, кажется, уже пришла весна, у его обитателей появились соответствующие дела. В частности, у манулов начался брачный сезон.

Коты пытаются всеми силами заинтересовать подруг. Постоянный гость зоопарка Сергей Ильтяков снял, как Зеленогорск очень ждал на свидание соседку. Но она не пришла.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Сергей Ильтяков / vk.com

При этом у Зеленогорска в этом году появился новый, более просторный вольер.

В Новосибирск идет резкое потепление. Синоптики обещают до 0 градусов, а сервис «Яндекс.Погода» дает цифры еще выше.

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