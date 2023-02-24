«Даже взрослому не по себе от их вида»: жители центра 37 раз просили отловить собак — видео с лающей сворой

Об одном собачьем нападении НГС рассказывал в январе: от укуса собаки тогда пострадал мужчина. Та же стая осенью 2022 года атаковала шестиклассника, рассказала корреспонденту НГС его мама Анастасия.



— В конце сентября мой сын шел домой из школы по улице Романова, одна из этих собак его покусала. Ставили прививку от бешенства и столбняка. С тех пор дети — у меня их двое — боятся выходить на улицу лишний раз без взрослых. У нас недалеко от дома овощехранилище, теперь в него только на машине добираемся: собаки большие, даже взрослому не по себе при их виде, — говорит Анастасия.

