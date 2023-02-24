«Даже взрослому не по себе от их вида»: жители центра 37 раз просили отловить собак — видео с лающей сворой

Стая бродячих собак более года беспокоит жителей улиц Потанинской, Ядринцевской и Романова в Центральном районе Новосибирска. Псов не менее дюжины ходят в окрестностях гаражного кооператива — они пугают и детей, и взрослых.
В Новосибирский центр по проблемам домашних животных за прошлый год и начало 2023 года поступило 37 жалоб именно на этих собак.
— В 2022 году в НЦПДЖ поступило 27 обращений от жителей о наличии животных без владельцев на территории, прилегающей к улицам: Ядринцевской, Ольги Жилиной, Потанинской, Романова. За истекший период 2023 года поступило 10 заявок, по которым осуществлено 10 выездов с присутствием представителей отдела благоустройства, озеленения и транспорта администрации Центрального района города Новосибирска, — говорится в ответе мэрии Новосибирска на запрос НГС.
Об одном собачьем нападении НГС рассказывал в январе: от укуса собаки тогда пострадал мужчина. Та же стая осенью 2022 года атаковала шестиклассника, рассказала корреспонденту НГС его мама Анастасия.
— В конце сентября мой сын шел домой из школы по улице Романова, одна из этих собак его покусала. Ставили прививку от бешенства и столбняка. С тех пор дети — у меня их двое — боятся выходить на улицу лишний раз без взрослых. У нас недалеко от дома овощехранилище, теперь в него только на машине добираемся: собаки большие, даже взрослому не по себе при их виде, — говорит Анастасия.
В августе 2022 года стая напала на жительницу улицы Романова Ольгу. Из-за укуса одной из собак женщина попала в травматологию (справка есть в распоряжении НГС).
— Я писала в службу отлова, в полицию, администрацию района. Служба отлова приезжала несколько раз, но не смогла найти собак! А мы с ними чуть ли не ежедневно сталкиваемся, а для надзорных органов они «невидимы». Гулять рядом с домом страшно, и это продолжается уже длительное время, — рассказала НГС Ольга.
— Самая большая проблема — в часах работы службы отлова. Они приезжают днем, когда на улице оживленное движение. В эти часы собак близко даже нет. Мы просили приехать в поздние часы. Но в ответ нам отвечали грубо, мол, они тоже отдыхать хотят и ездить по нашим прихотям им можно только днем, — добавила Анастасия.
— В 2022 году на указанной территории специалистами НЦПДЖ отловлено 6 собак без владельцев и еще три в этом году. Все отловленные животные подвергаются ветеринарному освидетельствованию на состояние здоровья, проходят карантин в течение 10 суток. Животные с признаками заболевания бешенством в соответствии с ветеринарными требованиями передаются в подразделения управления ветеринарии города Новосибирска. Вместе с тем отловленные животные возвращаются на прежнее место обитания в соответствии с законом либо передаются новым владельцам, — так о результатах реагирования НЦПДЖ на жалобы горожан рассказали в мэрии Новосибирска.
С подобной проблемой сталкиваются не только в центре Новосибирска. 8 февраля визит следователей, сотрудников прокуратуры и полиции к хозяйке стаи собак на улице Днепровской в Новосибирске закончился скандалом и потасовкой. Надзорные органы обнаружили и изъяли 29 собак, среди которых есть и погибшие.