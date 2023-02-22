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Драка или игра? Конфликт двух манулов в Новосибирском зоопарке попал на видео

Подростки серьезно повздорили

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Конфликт был недолгим, но громким

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В Новосибирске два манула-подростка очень громко подрались. Конфликт попал на видео постоянного гостя Новосибирского зоопарка Сергея Ильтякова.

На ролике можно увидеть, что два манула очень громко выясняют отношения и даже дерутся. Но длится это всего несколько секунд. Один из манулов спрятался в домике.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Сергей Ильтяков

В Новосибирском зоопарке у манулов начался брачный сезон. Но Зеленогорску на прошлой неделе не повезло — подруга на свидание не пришла. При этом в этом году у него появился новый, более просторный вольер.

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