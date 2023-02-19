«До 3 часов ночи искали»: под Новосибирском пропал хаски с белым пятнышком — его нет две недели

Под Новосибирском в селе Барышево вечером 6 февраля пропал хаски Норд. Как считает хозяйка собаки Виолетта Хмелева, собака может быть в любом районе города.

— Гуляли в районе станции Издревой в лесной зоне и на реке. Всегда там гуляем по 2–3 часа. Норду 9 лет, и никогда он не убегал. Побегает свободное 30–40 минут и возвращается к хозяину. В этот вечер гулял супруг и прождал его около часа, потом начал звать и искать по реке, по лесным тропкам, куда он мог убежать, — рассказала хозяйка собаки.