«До 3 часов ночи искали»: под Новосибирском пропал хаски с белым пятнышком — его нет две недели

Под Новосибирском в селе Барышево вечером 6 февраля пропал хаски Норд. Как считает хозяйка собаки Виолетта Хмелева, собака может быть в любом районе города.
— Гуляли в районе станции Издревой в лесной зоне и на реке. Всегда там гуляем по 2–3 часа. Норду 9 лет, и никогда он не убегал. Побегает свободное 30–40 минут и возвращается к хозяину. В этот вечер гулял супруг и прождал его около часа, потом начал звать и искать по реке, по лесным тропкам, куда он мог убежать, — рассказала хозяйка собаки.
У Хмелевых две собаки. Муж Виолетты вернул второго пса домой и поехал на поиски Норда в частный сектор Барышево, а потом на другую сторону реки в поселок Ремесленный.
— Я ходила и звала его пешком, не уходя далеко от дома. До 3 часов ночи искали. В 7 утра следующего дня написали объявление о пропаже и стали распространять его в местных группах и среди знакомых с просьбой обратить внимание на внешность собаки и за помощью о дальнейшем распространении. Обзванивали ближайшие ветклиники, приюты, отловы и передержки — никаких следов, — поделилась Виолетта.
Хозяева Норда выезжали в разные районы, в которых видели похожего на Норда пса, но все безуспешно. Сейчас хозяева предлагают вознаграждение нашедшему хаски.
— По сей день ведем активные поиски и не теряем надежду, что наш Норд вернется домой. Есть подозрения, что его могли забрать, — добавляет хозяйка пса.
У Норда есть отличительная черта — белое пятнышко на носу. У собаки голубые глаза и, когда он пропал, был в голубом ошейнике. Норд не агрессивный и легко идет на контакт.
В Новосибирске породистый доберман оказался в мороз на улице в наморднике и куртке. Собаку привязали недалеко от «Приюта Академгородка» для собак.