НГС помог новосибирскому приюту перед Новым годом — там живет около 500 животных

Идея о помощи животным перед Новым годом от компании появилась у Натальи Жигулиной, потому что перед праздником люди реже помогают приютам.



— Три года назад я решила устроить марафон добра к Новому году. Для приюта это каждый раз большая помощь. Ближе к Новому году люди реже помогают, благотворительность падает, у приюта растут долги перед ветклиниками, а еда заканчивается, — отметила сотрудница.



Накормить около 500 животных трудно, так как приют существует на пожертвования.

— Животных перед тем, как привести в приют, отвозят в ветеринарную клинику. Поэтому у приюта есть долги перед ней, мы оплатили небольшую часть. Перед тем как помочь, мы каждый раз спрашиваем у Татьяны Борисовны (руководитель приюта. — Прим. ред.), что необходимо животным, — рассказала Наталья.