НГС помог новосибирскому приюту перед Новым годом — там живет около 500 животных

Сотрудники НГС помогли «Первому городскому приюту» в Новосибирске для животных перед Новым годом: принесли корм, постельные принадлежности и частично оплатили долг приюта за услуги ветеринарной клиники.
Как рассказала один из учредителей «Первого городского приюта» Татьяна Палкина, всего на территории проживает 280 собак и 215 кошек. НГС для помощи животным собрал примерно 13 тысяч рублей: 6000 потратили на корм, на 7000 рублей погасили часть долга приюта перед ветеринарной клиникой. Кроме того, работники принесли 5 пакетов с постельными принадлежностями и 20 банок мягкого корма для собак с больными почками.
Идея о помощи животным перед Новым годом от компании появилась у Натальи Жигулиной, потому что перед праздником люди реже помогают приютам.
— Три года назад я решила устроить марафон добра к Новому году. Для приюта это каждый раз большая помощь. Ближе к Новому году люди реже помогают, благотворительность падает, у приюта растут долги перед ветклиниками, а еда заканчивается, — отметила сотрудница.
Накормить около 500 животных трудно, так как приют существует на пожертвования.
— Животных перед тем, как привести в приют, отвозят в ветеринарную клинику. Поэтому у приюта есть долги перед ней, мы оплатили небольшую часть. Перед тем как помочь, мы каждый раз спрашиваем у Татьяны Борисовны (руководитель приюта. — Прим. ред.), что необходимо животным, — рассказала Наталья.
«Первый городской приют» — один из самых больших в регионе. Учреждению нужен корм для животных, бывшие в употреблении небольшие матрасы, коврики, постельное белье, подушки, одеяла.
Недавно мы писали о том, что правительство Новосибирской области предложило мобилизованным гражданам отдавать своих животных в приюты, но зоозащитники уверены, что мест там давно нет.