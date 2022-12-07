«Мертвая лошадь лежала посреди двора»: как со странного подворья вызволяли породистых собак — их использовали для фотосессий

«Собаки были истощены

Как рассказала волонтер Алёна Байкова, о том, что умирает лошадь, зоозащитники узнали 2 декабря около 3 часов дня. Якобы им поступила информация, что лошадь умирала с 7 утра.

— Мы узнали о ситуации, когда нашему волонтеру скинули пост из группы «Зоопомощь» и попросили помощи. Другой информации мы не видели. Сразу начали звонить и уточнять детали. Оперативно договорились с врачами из клиники «Бэст». Знали, что другие волонтеры пытались договориться с ветеринарами, но им сказали, что лошадь не спасти. Хозяйка твердила, что животное отравил сосед. Мы решили не опускать рук и попытаться сделать всё возможное, тем более факт отравления никто это не проверял, — поделилась Алёна Байкова.

