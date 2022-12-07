«Мертвая лошадь лежала посреди двора»: как со странного подворья вызволяли породистых собак — их использовали для фотосессий

В Новосибирске разразился скандал из-за «концлагеря» для животных, который зоозащитники нашли в частном доме в Первомайском районе. Как рассказали волонтеры, в одном из дворов дома соседи увидели умирающую лошадь и попытались помочь спасти ее. Лошадь умерла, а позже оказалось, что на подворье живут породистые собаки и котенок. Решив, что они в опасности, волонтеры животных изъяли. Хозяйка считает, что ее оболгали, и собирается писать заявление в полицию о клевете. Корреспондент НГС выслушал обе стороны конфликта.
«Собаки были истощены»
Как рассказала волонтер Алёна Байкова, о том, что умирает лошадь, зоозащитники узнали 2 декабря около 3 часов дня. Якобы им поступила информация, что лошадь умирала с 7 утра.
— Мы узнали о ситуации, когда нашему волонтеру скинули пост из группы «Зоопомощь» и попросили помощи. Другой информации мы не видели. Сразу начали звонить и уточнять детали. Оперативно договорились с врачами из клиники «Бэст». Знали, что другие волонтеры пытались договориться с ветеринарами, но им сказали, что лошадь не спасти. Хозяйка твердила, что животное отравил сосед. Мы решили не опускать рук и попытаться сделать всё возможное, тем более факт отравления никто это не проверял, — поделилась Алёна Байкова.
Хозяйка дома Полина Фещукова и правда заявила о том, что ее лошадь отравил сосед. По словам женщины, она даже написала заявление в полицию. Корреспондент НГС направил запрос в пресс-службу ГУ МВД области для подтверждения информации. На момент публикации ответ не поступил.
Как объяснили волонтеры, когда они готовы были выезжать на место, им сообщили, что лошадь умерла, при этом там осталось много собак. Зоозащитники узнали, что дом Полина Фещукова арендует, и связались с владельцем, получив разрешение на проход. После этого началась операция по вызволению животных.
— Нам рассказали про истощенных собак, очень просили им помочь, поэтому мы приняли решение поехать на следующий день с целью изъять собак и поместить в надлежащие условия для последующей стерилизации/кастрации и пристройства. Собаки были истощены, по некоторым визуально это непонятно, но прикасаешься, и сразу кости чувствуются. Бедная девочка чихуахуа, без конца рожавшая у этой «разведенки» (имеется ввиду «разводчица». — Прим. ред.), просто в ужасном состоянии, — отметила Алёна.
Как отмечает зоозащитница, все изъятые собаки побывали у ветеринаров и получили справки и заключения. Справки есть в распоряжении редакции. Сейчас животные на передержках.
— Пока они не пристраиваются, потому что их надо вылечить, привести в нормальное состояние и только потом искать им новый дом. Одну изначально из самого дома забрала бывшая владелица, — рассказала Алёна.
Как вспоминает Алёна, когда они приехали в дом 3 декабря, труп лошади лежал посреди двора. Хозяйка уехала незадолго до приезда волонтеров. В воскресенье, 4 декабря, труп находился там же. В комментариях к постам в группе откликнулись люди, которые оставляли Полине собак на время или отдавали навсегда.
— Лично мы ранее с ней не сталкивались. Естественно, есть люди, которые писали и в личные сообщения группы, и нашим волонтерам о том, что она давно таким образом издевается над животными, но давайте оперировать фактами, а не слухами. Мы информацию не проверяли, пока до этого не дошли руки. Проверили то, как она записана в Getcontact у людей, и там очень много тегов с пометкой «заводчица», «отдала беспородное животное за 20 тыс», «мошенница» и так далее, — говорит Алёна.
Волонтеры также обратились в администрацию Первомайского района. Они пожаловались на условие содержание двух детей Полины:
НГС направил запрос в администрацию района, чтобы узнать, была ли проведена проверка по заявлению. На момент публикации ответ не поступил.
«Я на весь Новосибирск прославлена»
Как признаётся Полина Фещукова, раньше у нее уже были лошадь и пони, но она их поменяла и продала. А оставшийся конь начал умирать 2 декабря.
— У меня погибла лошадь. Я предполагаю, что это отравление. По полости рта, ветеринары даже не успели приехать, говорят, что отравление. Я полицию вызвала, полиция приехала. Я не знала, что делать, и написала в группу «Моя Первомайка», отправила видео лошади, — вспоминает Полина.
Полина предоставила скриншот переписки с ветеринарами. Специалисты пишут, что выехали, а через 15 минут — что разворачиваются, так как не видят возможности спасти животное. В группе «Моя Первомайка» пост был опубликован на следующий день после смерти, когда делом уже занялись зоозащитники.
— В итоге развернулась ситуация такая, что лошадь у меня умерла от голода и наелась собачьих какашек, так как корма у нее якобы нет. Хотя корм есть, нормальный. Зоозащитники потом, 15 человек, приехали ко мне домой, изъяли всех собак, перепугали детей. А собаки все не дешевые. Это для работы, для фотосессий. И во все СМИ и везде пишут такую ересь. Что я с дочкой бухаю, что у меня дома концлагерь, что они спасли бедных животных. Я на весь Новосибирск прославлена, — поделилась Полина.
Сейчас Полина собирается писать заявление о клевете на зоозащитников и на всех, кто говорил про нее неправду. Погибшую лошадь, как вспоминает хозяйка, она приобрела две недели назад.
— Я занимаюсь иппотерапией. У меня корочек нет, но очень большой опыт. Я в конюшне начинала свою деятельность. Для лечения детей лошадь была взята. Когда мы взяли — она уже была в плохом виде. Это не я довела лошадь до такого состояния, мне ее такую привезли. Она не была больная, в деревне ребятишки катались, натерли ей спину, пока ее везли, она себе бок сильно расцарапала. И она худющая была. Я закупила хорошее сено, овес, — отметила хозяйка лошади.
По словам женщины, собаки у нее — каждая для своего предназначения. Например, австралийская овчарка Лютик — для фотосессий. Он умеет позировать, и женщина собиралась делать с ним короткие новогодние представления возле ТЦ. Остальные собаки — для охраны, отдали друзья и прочее.
— Чихуахуа у меня живет лет пять. Остальные собаки не худые у меня. Они козыряют только этой Боксершей, которая была больна. Лечили ее — у меня знакомая ветеринар. Она мне всё отправила. Это уколы, таблетки. А вторая собака, питбуль, которая по их словам худющая была. Она похудела дня за три. Как лошади плохо стало, и вот этой питбульше стало плохо. С лошадью пока билась и обзванивала, просто не заметила, — рассказала свою версию Полина Фещукова.
Полина собирается делать вскрытие, но сделать это, по ее словам, не так просто. Она обратилась в ветслужбу, но там ей объяснили, что у них нет стола, чтобы вскрывать лошадь.
— Обычно лошади если умирали, то умирали на конюшнях, и всё это там делали, а к нам возможности приехать нет. И к ним привезти нет возможности. Но она же здесь лежит. Мне же надо выяснить, что с лошадкой было. Я не успела на учет в ветеринарию поставить. Мне хотя бы доказать, что это не голодная смерть, что она не от истощения умерла, — поделилась Полина.
Женщина подтвердила, что дом она арендует. В защиту Полины также выступили две ее знакомые. Они написали в комментариях «Моей Первомайки» и в письме на НГС, что женщина за собаками ухаживает хорошо. Сейчас Полина собирает свидетелей, чтобы доказать, что она хорошо обращалась с собаками.
В начале декабря новосибирские волонтеры спасли хаски Фриду, которую сбила машина, — хозяйка животного сначала устроила скандал, но потом отказалась от породистой собаки.