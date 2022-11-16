Манула Снежинку предложили сделать символом Новосибирского зоопарка на Новый год

Котенок-манул Снежинка может стать символом Нового года в Новосибирском зоопарке. Если представители бизнеса выступят с инициативой, то изображение животного будут использовать в продукции, посвященной проекту «Новосибирск — новогодняя столица России».
По словам вице-мэра Анны Терешковой, зоопарк сам выступил с инициативой сделать манула своим символом на Новый год. При этом голосовать за Снежинку как за символ празднования во всем городе уже поздно.
— Мы бы с удовольствием рассмотрели такое предложение, но не хотим настаивать ни на чем. Сейчас голосовать поздно, потому что времени осталось мало. Сейчас мы думаем, что это будет использоваться как новогодний талисман зоопарка, — рассказала НГС вице-мэр.
По словам Анны Терешковой, логотип с манулом, который выглядывает из кармашка, показывали во время презентации «Новогодней столицы» на Международном туристическом форуме.
— Это просто символ зоопарка. Если сейчас бизнес заинтересуется в создании торгового продукта с манулом как талисмана, то мы это поддержим, — добавила вице-мэр.
Станет ли котенок Снежинка символом зоопарка на Новый год, станет известно к началу декабря.
В конце октября мы публиковали видео, на котором манул умывается под снегопадом в Новосибирском зоопарке. Посмотрите, как кот Жора отъелся и распушился к зиме.