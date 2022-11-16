Манула Снежинку предложили сделать символом Новосибирского зоопарка на Новый год

Котенок-манул Снежинка может стать символом Нового года в Новосибирском зоопарке. Если представители бизнеса выступят с инициативой, то изображение животного будут использовать в продукции, посвященной проекту «Новосибирск — новогодняя столица России».



По словам вице-мэра Анны Терешковой, зоопарк сам выступил с инициативой сделать манула своим символом на Новый год. При этом голосовать за Снежинку как за символ празднования во всем городе уже поздно.