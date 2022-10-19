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Спецоперация на Украине

«Дина плачет и засыпает с Лёшиной подушкой»: как мобилизованные расстаются со своими четвероногими любимцами

Они были вместе всего несколько месяцев, но успели крепко привязаться друг к другу

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Алексею удалось пристроить Дину (слева). Но многим другим мобилизованным приходится через интернет искать передержку своим питомцам (справа)

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С 21 сентября в социальных сетях по всей стране начали появляться записи о том, что нужно пристроить домашних животных, владельцам которых пришла повестка. Мобилизованные покидают дома, оставляя питомцев на обеспечение семьи и родственников. Но не у всех есть возможность отдать своих любимцев в надежные руки — приходится прибегать к крайним мерам. Корреспондент NGS24.RU Василина Владимирова рассказывает историю Алексея Зыкова и его собаки Дины.

«Прощался с Диной со слезами»

Наш герой Алексей Зыков забрал дворняжку Дину из приюта в начале этого лета. Сам он — волонтер. Помогал не только приюту, откуда забрал собаку, во время коронавируса, например, Алексей помогал врачам добираться до пациентов, возил их на вызовы.

— Помимо того, что он помогал нашему приюту, он также состоит в волонтерском чате «Медики» — во время пандемии помогал развозить врачей. Конечно, Алексей — наша опора, наша правая рука. Позитивный, неунывающий, всегда готов помочь. Настоящий мужчина, — рассказывает Ольга, волонтер приюта «Алькин дом».

Алексей со своей собакой Диной

Алексей со своей собакой Диной

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Но Алексею Зыкову пришла повестка, и он без раздумий начал готовиться к отъезду. Но что делать с Диной? Пристроить собаку нужно было буквально за три дня. А родственников в Красноярске у Алексея нет. Он не нашел иного выхода, кроме как вернуть Дину в приют.

— Мобилизовали меня в течение трех дней. Времени пристроить собаку у меня не было. В приюте уже мне все как друзья стали, поэтому обещали заботиться о Дине и по возможности найти хозяев. Прощался с Диной со слезами, не ожидал, что за такой короткий срок так близко привяжусь, — рассказал Алексей по телефону корреспонденту NGS24.RU.

Алексей Зыков отправляется в «учебку»

Алексей Зыков отправляется в «учебку»

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Расставание прошло болезненно. Волонтер приюта Ольга подтверждает, что Алексей очень сильно переживал — ему было морально тяжело оставлять Дину в приюте. Сама собака тоже сильно скучала и в первые дни даже не скулила, а буквально плакала. Животному, привыкшему к домашнему уюту, теплу и любящему хозяину, тяжело было возвращаться в прежние условия.

Но, к счастью, нашелся человек, который смог приютить годовалую Дину.

— В волонтерском чате «Медики» написали о Дине. Так о ней узнала волонтер Ирина Васильевна — живет она в коттедже и имеет своих двух собак. Дине крупно повезло, теперь она и гуляет на улице, и играет с собаками. Ирина Васильевна регулярно скидывает мне видео и фото Дины, — рассказал Алексей.

Ирина Васильевна Медведева — учредитель предприятия. Женщина рассказывает, что знакома с Алексеем не так давно, но волонтерский чат сближает людей.

— Если честно, мы вообще не ожидали, что он отдаст ее в приют, никому из наших друзей он не говорил о своей ситуации. Узнали об этом, когда уже отдал. В среду отдал, в четверг узнали, в субботу забрали. Вопросов, забирать или не забирать, не было — у самих две собаки. Отнеслись к ней хорошо, Дина очень активная и молодая, — рассказала Ирина Васильевна.

Дина не расстается с вещами Алексея. На месте для сна всегда лежит красная подушка из машины хозяина

Дина не расстается с вещами Алексея. На месте для сна всегда лежит красная подушка из машины хозяина

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И хотя у Дины сейчас всё хорошо, по хозяину она всё равно скучает. Это можно понять по поведению собаки:

— И мы очень ждем Алексея домой. А пока Дина засыпает только с Лёшиной подушкой. И тоже очень-очень ждет. До встречи, Лёша! Удачи тебе! — пишут волонтеры в соцсети.

Приюты переполнены

Есть в Красноярске и другие подобные случаи. Так, 29 сентября в одном из городских пабликов появилась запись, которая в дальнейшем стала распространяться по различным чатам — в хорошие руки пристраивали двухлетнего кобеля джек-рассела, хозяина которого мобилизовали. Опубликовала запись заводчица и владелица зоогостиницы Таяна Миллер.

Как рассказала сама Таяна, владельца маленького рассела и вправду отправили на Украину. Оставлять питомца было не на кого, поэтому его хозяин обратился к заводчику, объяснил ситуацию и попросил помочь. В этой ситуации его любимцу нашли хорошие руки:

— Собаку отдали с условием возврата. Когда хозяин вернется, щенка с вязки этого кобеля отдадут взамен. Подписан договор с человеком, а животному установлен чип во избежание непонятных ситуаций, — сказала Таяна.

Объявление до сих пор ходит по разным чатам, но передержку для собаки уже нашли

Объявление до сих пор ходит по разным чатам, но передержку для собаки уже нашли

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Заводчиков часто называют «первыми родителями». Они видят рождение щенка, его первые шаги, ухаживают. И даже после передачи щенка новым владельцам часто остаются на связи и могут помочь:

— Как правило, по клейму можно определить заводчика без проблем. Своих детей мы даже из других городов забираем. Остальных — ну как получится, помогаем искать хозяев новых, подсказываешь порой, как справиться с какими-то трудностями в воспитании, благо опыт позволяет. Любой заводчик обязан поддерживать своих выпускников на протяжении всей жизни. Мы говорим: запомните как «Отче наш» — первым делом звоним заводчику! — советует Таяна Миллер.

По статистике ТАСС, число домашних животных в российских семьях достигло 63,5 миллиона. Самыми популярными домашними животными в России являются кошки, их можно встретить в каждой второй семье, 34% хозяев держат дома собаку, еще 9% россиян — аквариумных рыбок, попугаев, рептилий и прочую живность.

Но не всем животным, оставшимся без хозяев, везет оказаться в заботливых руках. Отдавая своего домашнего животного по объявлению, нужно помнить, что недобросовестные люди могут не вернуть питомца, увезти или усыпить. Часто владельцы обращаются в приюты, но там, к сожалению, чаще отказывают. Как рассказала корреспонденту NGS24.RU администратор приюта «ПовоДог» Валерия, они даже при желании не смогут уместить всех животных:

— Приюты сильно переполнены. Наш приют забирает собак из трудных жизненных обстоятельств, тех, которым нужна ветеринарная помощь, поддержка и тщательный уход. Конечно, бывают исключения какие-то, но мы, наоборот, стараемся раздать собак, [а не принимать их]. Хозяевам в такой ситуации нужно отдавать животных в другие руки, — сказала Валерия.

В Москве сдают квартиры с животными


Вот что рассказывают коллеги из MSK1.RU. В Москве растет количество объявлений о сдаче квартир вместе с животными, как правило, кошками. Хозяева, вероятно, уезжают далеко, но взять с собой животное пока или вообще не могут. Вот одно из таких объявлений про трехкомнатную квартиру:

— Кормом и наполнителем обеспечим, задача жильцов — кормить, менять туалет, не обижать и снимать видео раз в 2 недели. Кошку заберу в течение года, после чего стоимость квартиры вырастет, — говорится в объявлении.

Квартиру с этой кошечкой предлагают арендовать в Москве

Квартиру с этой кошечкой предлагают арендовать в Москве

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Другая квартира, однокомнатная, выставлена за 25 тысяч рублей. Арендодатель отмечает, что «малая цена связана с условием», и добавляет, что в квартире живут коты, стоимость еды для которых в месяц составляет 2 тысячи рублей, наполнителя — 1 тысячу. Непонятно лишь, кто их должен оплачивать. На сообщение автор объявления не ответила.

Другой собственник сдает студию в Москве с беспородной собакой.

В комментариях в соцсетях к таким объявлениям жалеют домашних животных, которых хозяева не забирают с собой.

— Кошка как будто мебель, — написала одна пользовательница.

— А если кошка заболеет? Или, не дай бог, погибнет? Ну мало ли что. Или сбежит... Зачем людям такие риски? Даже если вы покроете лечение животного — вы оплатите им то время, что они проведут, развозя кошку по ветеринарам и ухаживая за ней? — спрашивает другая.

Но есть и другие мнения: «И почему нельзя кошку оставлять на незнакомых людей? Если эти люди любят животных и будут о кошке заботиться, то какая разница? Кошка так не привыкает к хозяевам, как собака, главное, чтобы к ней относились ответственно, любили и заботились. Это же не ребенок все-таки».

По мнению зоозащитницы Татьяны Бронских, «сдать» животное вместе с квартирой — «равносильно бросить члена семьи».

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— Есть кошки, глубоко привязанные именно к человеку, тогда хоть куда, но со своим хозяином. Есть животные, которые не очень зависят от человека. Но, оставляя своего питомца, сердце не защемит? Будут ли его любить, лечить? — прокомментировала она.

Глава фонда «Зоозащита» Анна Вайман, напротив, считает «очень даже неплохим в условиях имеющейся реальности» вариант, при котором животные остаются в сдаваемом жилье.

— Почему? Потому что в приютах мест нет, все защитники так перенаселены, что впору самим обращаться искать передержки у населения, — объяснила она. — И, соответственно, бросать животных тоже люди не могут себе позволить. А вот такой вариант очень хороший, но при условии, что он оформлен правильно, грамотно юридически, чтобы интересы животных не нарушались, чтобы не было такого, что люди заселились, а котиков или собачек выкинули.

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