«Дина плачет и засыпает с Лёшиной подушкой»: как мобилизованные расстаются со своими четвероногими любимцами

Но Алексею Зыкову пришла повестка, и он без раздумий начал готовиться к отъезду. Но что делать с Диной? Пристроить собаку нужно было буквально за три дня. А родственников в Красноярске у Алексея нет. Он не нашел иного выхода, кроме как вернуть Дину в приют.

— Мобилизовали меня в течение трех дней. Времени пристроить собаку у меня не было. В приюте уже мне все как друзья стали, поэтому обещали заботиться о Дине и по возможности найти хозяев. Прощался с Диной со слезами, не ожидал, что за такой короткий срок так близко привяжусь, — рассказал Алексей по телефону корреспонденту NGS24.RU.

