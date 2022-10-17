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Тема дняМетеорит над Сибирью
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Самые маленькие овчарки: сибирячка завела 20 собак, половина из которых корги — посмотрите это милое видео

Две минуты собачьих улыбок и активных прогулок в лесу точно поднимут вам настроение

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Алена Романова — профессиональный заводчик, которая занимается, пожалуй, самыми очаровательными породами собак: веселыми добряками лабрадорами и самыми маленькими овчарками в мире — корги. Девушка завела больше 20 собак, многие из которых специально привезла в Новосибирск из других регионов.

Почему цена породистого щенка может достигать 150 тысяч рублей, а доход заводчика при этом всё равно близок к нулю, и отчего хозяева питомников стараются не показывать щенков потенциальным хозяевам перед новым годом, читайте в нашей истории.

А эти фото и видео вряд ли вызовут умиление, зато точно заставят посмеяться (и ужаснуться): посмотрите, как домашние любимцы вносят свои изменения в дизайн хозяйских квартир.

КоргиСобаки
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
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