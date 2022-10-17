Самые маленькие овчарки: сибирячка завела 20 собак, половина из которых корги — посмотрите это милое видео
Две минуты собачьих улыбок и активных прогулок в лесу точно поднимут вам настроение
Алена Романова — профессиональный заводчик, которая занимается, пожалуй, самыми очаровательными породами собак: веселыми добряками лабрадорами и самыми маленькими овчарками в мире — корги. Девушка завела больше 20 собак, многие из которых специально привезла в Новосибирск из других регионов.
Почему цена породистого щенка может достигать 150 тысяч рублей, а доход заводчика при этом всё равно близок к нулю, и отчего хозяева питомников стараются не показывать щенков потенциальным хозяевам перед новым годом, читайте в нашей истории.
А эти фото и видео вряд ли вызовут умиление, зато точно заставят посмеяться (и ужаснуться): посмотрите, как домашние любимцы вносят свои изменения в дизайн хозяйских квартир.