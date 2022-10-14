10-летний мопс почти год передвигается на коляске. Посмотрите его трогательную историю

Семья Карины не раз слышала от других людей предложения усыпить собачку.

— Усыпить советуют, когда уже видят нас с коляской, — уточняет хозяйка пса. — То есть мы с ним ходим, гуляем во дворе, проходят люди: «Ой, какая милая собачка, чего не усыпите, не хотите усыпить?» Как его можно усыпить — он десять лет с нами жил, и просто усыпить? Нет, это член семьи. Как мы его усыпим? Странный вопрос лично для меня.

Бади передвигается в коляске только на улице. В квартире мопс ползает. Но это не мешает ему вести полноценную жизнь.