10-летний мопс почти год передвигается на коляске. Посмотрите его трогательную историю

Бади — мопс на колесиках. Ему 10 лет, и недавно у него отказали задние лапы. Тогда хозяева поставили питомца на коляску. Посмотрите трогательную историю собаки в нашем видеосюжете, который опубликован чуть выше.
Мопсик живет в семье Карины и ее родителей в Челябинске. Они купили его десять лет назад у заводчицы. В прошлом году четвероногий заболел — в спинном мозге появилось новообразование.
— У Бади отказали задние лапки, — рассказывает Карина. — Мы ездили с ним на снимок, сказали, что операция никак не поможет. Стопроцентной гарантии никто не дает, что он вообще переживет ее. Выход был только один — купить ему коляску, чтобы он хоть как-то гулял.
Семья Карины не раз слышала от других людей предложения усыпить собачку.
— Усыпить советуют, когда уже видят нас с коляской, — уточняет хозяйка пса. — То есть мы с ним ходим, гуляем во дворе, проходят люди: «Ой, какая милая собачка, чего не усыпите, не хотите усыпить?» Как его можно усыпить — он десять лет с нами жил, и просто усыпить? Нет, это член семьи. Как мы его усыпим? Странный вопрос лично для меня.
Бади передвигается в коляске только на улице. В квартире мопс ползает. Но это не мешает ему вести полноценную жизнь.
— Мы сами между собой шутим, что у нас пес-инвалид, ничего в этом такого нет. Он же у нас ходит, живой. Самое главное, что на самом деле он просто с нами живет.
Как владельцы поставили Бади на коляску, где они ее взяли и во сколько обошлось это устройство — можно узнать из нашего видеосюжета.
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