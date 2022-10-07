Состригли 1,2 килограмма шерсти: сибирячка спасла с улицы брошенную собаку

Жительница Заельцовского района Новосибирска Анастасия Стародубцева приютила у себя брошенного пса. Собака несколько лет жила в частном секторе. Из-за того, что ее не стригли, животное потеряло зрение на одном глазу. Анастасия дала ему кличку Фокус.

Как рассказала НГС женщина, она подобрала пса в сентябре. Он бегал по частному сектору, но хозяина у животного не было.

— Люди кормили его какой-то серой баландой типа каши. Шерсть настолько свалялась на нём за долгие годы, что это был просто ком шерсти со свисающими сосульками, — рассказала Анастасия.