Состригли 1,2 килограмма шерсти: сибирячка спасла с улицы брошенную собаку
Из-за тяжелой жизни пес Фокус ослеп на один глаз
Жительница Заельцовского района Новосибирска Анастасия Стародубцева приютила у себя брошенного пса. Собака несколько лет жила в частном секторе. Из-за того, что ее не стригли, животное потеряло зрение на одном глазу. Анастасия дала ему кличку Фокус.
Как рассказала НГС женщина, она подобрала пса в сентябре. Он бегал по частному сектору, но хозяина у животного не было.
— Люди кормили его какой-то серой баландой типа каши. Шерсть настолько свалялась на нём за долгие годы, что это был просто ком шерсти со свисающими сосульками, — рассказала Анастасия.
По словам женщины, пса пришлось обстричь налысо в ветклинике под наркозом. При весе 10 килограммов врачи состригли шерсти на 1,2 килограмма. Часть средств для манипуляции помогли собрать люди.
— Выяснилось, что из-за постоянного травмирования шерстью один глаз перестал видеть. Все эти годы пес передвигался с трудом, свалявшаяся шерсть сковывала движения, а когти выросли настолько, что он не мог ходить. Также у пса ожирение, так как он питался неправильно и мало двигался, — перечислила Анастасия Стародубцева.
Сейчас пес находится на передержке у Анастасии, она ищет ему новых хозяев. Пес оказался метисом шнауцера серебристой мраморной окраски. По оценкам Анастасии, возраст собаки — примерно 3–4 года. По словам женщины, несмотря тяжелую жизнь, Фокус «очень добрый». Пес не кусается, даже когда ему больно, дружит с кошкой и собакой.
— Он немного оброс шерстью, но ему холодно гулять на улице, — поделилась Анастасия.
Сейчас женщина ищет средства, чтобы купить Фокусу комбинезон для прогулок, лекарства и оплатить дальнейшие обследования.
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