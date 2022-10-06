«Желающих ее забрать было много»: волонтеры нашли новый дом спасенной собаке Дине

В Новосибирске волонтеры нашли новую семью спасенной собаке Дине. 4 октября животное осталась без части лапы после того, как выбежала из поезда, который ехал в сторону Сургута.



— В 10:20 утра она выскочила на платформу. Проводник не успела открыть вагон, и хозяйка уехала дальше, собака осталась на перроне. Дина побежала за поездом и травмировала лапу поездом, — объяснила Наталья Ким, руководитель группы «Помощь питбулям и стаффам. Новосибирск».

