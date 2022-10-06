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«Желающих ее забрать было много»: волонтеры нашли новый дом спасенной собаке Дине

Многие люди перевели деньги на лечение питомца

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Дина уже переехала в дом к новой хозяйке

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В Новосибирске волонтеры нашли новую семью спасенной собаке Дине. 4 октября животное осталась без части лапы после того, как выбежала из поезда, который ехал в сторону Сургута.

— В 10:20 утра она выскочила на платформу. Проводник не успела открыть вагон, и хозяйка уехала дальше, собака осталась на перроне. Дина побежала за поездом и травмировала лапу поездом, — объяснила Наталья Ким, руководитель группы «Помощь питбулям и стаффам. Новосибирск».

После инцидента хозяйка отказалась от питомца и попросила ее усыпить. Но волонтеры занялись лечением Дины, и уже на следующий день собака переехала в дом к новой владелице.

— Дину забрали 5 ноября, через соцсети на нас вышла девушка, у которой уже есть собачка небольшой породы по кличке Баунти. Девушка приехала к нам, она познакомила своего питомца с Диной. Прошло всё нормально, и Диночку забрали, — пояснила руководитель группы.

Сейчас Дину возят в клинику на курс антибиотиков и перевязки. Как отметила Наталья, очень много новосибирцев отозвались на клич о помощи. Многие люди перевели деньги, которые пошли на лечение собаки.

— Вообще желающих забрать Дину было очень много. Уже даже после того, как собачку забрали, нам в соцсети писали с намерением забрать питомца себе, — отметила Наталья.

После объявления частичной мобилизации на улицах оказываются домашние собаки и кошки, в том числе породистые, которые совсем не могут о себе позаботиться. Зоозащитники жалуются на вал отказов от собак и кошек.

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