«Усыпляйте, обратно брать не буду»: собака повредила лапу, преследуя поезд с хозяйкой — женщина от нее отказалась
Животное поправится и не будет инвалидом, но теперь для Дины ищут других хозяев
Новосибирские волонтеры спасли собаку Дину, которая осталась без части лапы после инцидента на железнодорожной платформе. Она получила рану вчера, 4 октября.
Дина выбежала из поезда, который ехал в сторону Сургута.
— В 10:20 утра она выскочила на платформу. Проводник не успела открыть вагон, и хозяйка уехала дальше, собака осталась на перроне. Дина побежала за поездом и травмировала лапу поездом, — объяснила Наталья Ким, руководитель группы «Помощь питбулям и стаффам. Новосибирск».
Собачку подобрали и доставили в клинику.
— Хозяйка, уехавшая в поезде, с барского плеча пошла на «жест доброй воли», решив оплатить усыпление собственной собаки чужими руками. Не вернулась за ним, не приехала усыплять сама, а написала постороннему человеку о том, что нужно усыплять потенциальную собаку-инвалида, — возмущены волонтеры. — С собакой всё нормально. Ей только удалили три пальчика раздробленных на лапе. Она даже сможет ходить, не хромая, на всех четырех лапах. Все органы целы. Конечно, у нас нет цензурных слов на всё это.
Переписку с хозяйкой Дины предоставили волонтеры.
— Пусть врач ее усыпит. Усыпляйте, я ее обратно не буду брать в таком состоянии, и вышлите номер карты и отправлю деньги на усыпление. Сейчас говорить не могу, отзвонюсь позже, — отметила женщина.
Редакция НГС попыталась связаться с хозяйкой животного, но на звонки и сообщения она не ответила. После реабилитации Дине будут искать новую хозяйку.
После объявления частичной мобилизации на улицах оказываются домашние собаки и кошки, в том числе породистые, которые совсем не могут о себе позаботиться. Зоозащитники жалуются на вал отказов от собак и кошек и возврат уже ранее пристроенных питомцев и предлагают государству обратить на это особое внимание.