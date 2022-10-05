«Усыпляйте, обратно брать не буду»: собака повредила лапу, преследуя поезд с хозяйкой — женщина от нее отказалась

— Хозяйка, уехавшая в поезде, с барского плеча пошла на «жест доброй воли», решив оплатить усыпление собственной собаки чужими руками. Не вернулась за ним, не приехала усыплять сама, а написала постороннему человеку о том, что нужно усыплять потенциальную собаку-инвалида, — возмущены волонтеры. — С собакой всё нормально. Ей только удалили три пальчика раздробленных на лапе. Она даже сможет ходить, не хромая, на всех четырех лапах. Все органы целы. Конечно, у нас нет цензурных слов на всё это.