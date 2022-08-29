После гибели миллионов пчел Минприроды начнет разрабатывать меры для предотвращения массовых смертей насекомых
Пчеловоды обвиняют в смерти пчел агроферму
В Новосибирске начнут разрабатывать план для предотвращения массовых смертей пчел. Об этом сообщил Евгений Лещенко 29 августа на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области.
— Совместно с коллегами из муниципальных районов будет формировать мероприятия по предотвращению массовых гибелей пчел в 2023 году, — сообщил Евгений Лещенко.
Миллионы мертвых насекомых в Новосибирской области начали находить 15 июля. Пчеловоды винят во всем агроферму, которая обрабатывала поля пестицидами и, по мнению пчеловодов, не предупредила должным образом. Специалисты регионального Россельхознадзора взяли пробы земли и растений после массовой гибели пчел под Новосибирском.