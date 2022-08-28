У крошечных исчезающих обезьянок в Новосибирском зоопарке родились детеныши — каждого малыша контролирует Бразилия
Их удалось снять на видео
В Новосибирском зоопарке у очень редких маленьких обезьян появилось потомство. На видео постоянной посетительницы учреждения Анны Новиковой попало как минимум два малыша золотистого львиного тамарина.
Они сидят на спинах родителей, которые очень быстро перемещаются. Каждый детеныш — собственность Бразилии.
Золотистые львиные тамарины появились в Новосибирском зоопарке в 2000 году, а размножаться начали только спустя 15 лет — в 2015 году.
Вид находится на грани исчезновения. В России золотистые львиные тамарины живут и размножаются только в Новосибирском зоопарке. Максимальный вес обезьянки около 900 грамм.
— Распространен на очень ограниченной территории Атлантического побережья Бразилии, Рио-де-Жанейро. На этот вид ведется Международная племенная книга, и все львиные тамарины, содержащиеся в неволе, являются собственностью программы сохранения вида и контролируются правительством Бразилии, — говорится на сайте Новосибирского зоопарка. — Золотистый львиный тамарин один из самых редких видов животных, обитающих на нашей планете и нуждающихся в сохранении и восстановлении. Внесен в Международную Красную книгу, в Приложение I Конвенции о международной торговле.
Новые вольеры для медведей открыли в Новосибирском зоопарке сегодня, 28 августа, в день празднования 75-летнего юбилея учреждения. Также Мэр Анатолий Локоть подарил Новосибирскому зоопарку сегодня миллион рублей на день рождения. Сертификат он вручил публично.