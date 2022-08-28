У крошечных исчезающих обезьянок в Новосибирском зоопарке родились детеныши — каждого малыша контролирует Бразилия

В Новосибирском зоопарке у очень редких маленьких обезьян появилось потомство. На видео постоянной посетительницы учреждения Анны Новиковой попало как минимум два малыша золотистого львиного тамарина.

Они сидят на спинах родителей, которые очень быстро перемещаются. Каждый детеныш — собственность Бразилии.