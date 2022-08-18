«Поймал на лету голубя и съел». Какие отзывы на животных Новосибирского зоопарка оставляют посетители

Компания 2ГИС создала детальный план новосибирского зоопарка, теперь пользователи могут оставлять отзывы на животных. Мы посмотрели, что они пишут: овцебыка называют классным, а медведей — мохнатыми и прекрасными.



План зоопарка появился в конце июня, на карте можно увидеть, где расположены вольеры, какие животные в них находятся, построить до них маршрут и прочитать информацию о видах. Кроме того, на каждого животного можно оставить свой отзыв, как рассказали НГС в 2ГИС, отзывы датируются прошлыми годами, потому что некоторые объекты уже были отмечены на карте ранее.