«Поймал на лету голубя и съел». Какие отзывы на животных Новосибирского зоопарка оставляют посетители
Амурскому тигру поставили 4 звезды, а овцебыка считают классным
Компания 2ГИС создала детальный план новосибирского зоопарка, теперь пользователи могут оставлять отзывы на животных. Мы посмотрели, что они пишут: овцебыка называют классным, а медведей — мохнатыми и прекрасными.
План зоопарка появился в конце июня, на карте можно увидеть, где расположены вольеры, какие животные в них находятся, построить до них маршрут и прочитать информацию о видах. Кроме того, на каждого животного можно оставить свой отзыв, как рассказали НГС в 2ГИС, отзывы датируются прошлыми годами, потому что некоторые объекты уже были отмечены на карте ранее.
Пользователи сервиса называют вольер с белыми медведями просторным, красивым и оценивают его в 5 звезд.
— Самый интересный и популярный вольер, медведям есть где развернуться, поразвлечься и поплавать. Сил и терпения охраннику, вынужденному снимать с парапета детей, — оставил отзыв Кирилл Кудряшов.
В комментариях к вольеру бурого медведя пользователь рассказал историю о том, как хищник съел голубя.
— Я раз наблюдал, как бурый медведь поймал налету голубя, залетевшего в клетку. Поймал и тут же откусил половину, медведи на самообеспечении, — написал Кирилл Кудряшов.
Овцебыку также поставили 5 звезд и назвали его классным, амурскому тигру повезло меньше всего, у животного — 4 звезды.
— Прекрасные кошки, ставлю 4, потому что самка с самцом смотрят друг на друга и хотят быть вместе, но их посадили в разные клетки, — сообщила пользователь Лиза Подкаминер.
В юбилей Новосибирского зоопарка