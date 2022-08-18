СЕЙЧАС +12°С
Пробки 5/10
usd 60.76
eur 61.83
Тема дняПервый снег в Шерегеше
Все новости
Все новости

«Поймал на лету голубя и съел». Какие отзывы на животных Новосибирского зоопарка оставляют посетители

Амурскому тигру поставили 4 звезды, а овцебыка считают классным

290
Бурые медведи впечатляют новосибирцев

Бурые медведи впечатляют новосибирцев

Поделиться

Компания 2ГИС создала детальный план новосибирского зоопарка, теперь пользователи могут оставлять отзывы на животных. Мы посмотрели, что они пишут: овцебыка называют классным, а медведей — мохнатыми и прекрасными.

План зоопарка появился в конце июня, на карте можно увидеть, где расположены вольеры, какие животные в них находятся, построить до них маршрут и прочитать информацию о видах. Кроме того, на каждого животного можно оставить свой отзыв, как рассказали НГС в 2ГИС, отзывы датируются прошлыми годами, потому что некоторые объекты уже были отмечены на карте ранее.

Пользователи сервиса называют вольер с белыми медведями просторным, красивым и оценивают его в 5 звезд.

— Самый интересный и популярный вольер, медведям есть где развернуться, поразвлечься и поплавать. Сил и терпения охраннику, вынужденному снимать с парапета детей, — оставил отзыв Кирилл Кудряшов.

В комментариях к вольеру бурого медведя пользователь рассказал историю о том, как хищник съел голубя.

— Я раз наблюдал, как бурый медведь поймал налету голубя, залетевшего в клетку. Поймал и тут же откусил половину, медведи на самообеспечении, — написал Кирилл Кудряшов.

Пользователь Кирилл уверен, что бурые медведи — хозяева тайги

Пользователь Кирилл уверен, что бурые медведи — хозяева тайги

Поделиться

Овцебыку также поставили 5 звезд и назвали его классным, амурскому тигру повезло меньше всего, у животного — 4 звезды.

— Прекрасные кошки, ставлю 4, потому что самка с самцом смотрят друг на друга и хотят быть вместе, но их посадили в разные клетки, — сообщила пользователь Лиза Подкаминер.

В юбилей Новосибирского зоопарка им. Р. А. Шило28 августа откроют новые вольеры для гималайских, малайских и бурых медведей, об этом сообщила НГС вице-мэр Анна Терешкова.

По теме

ЖивотныеЗоопарк
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2