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Вольеры животных новосибирского зоопарка нанесли на карты 2ГИС — теперь до них можно построить маршрут

На детальный план добавили 231 вольер

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Описание животных для карт специалисты брали из приложения зоопарка, с его сайта и с территории

Описание животных для карт специалисты брали из приложения зоопарка, с его сайта и с территории

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Компания 2ГИС создала детальный план новосибирского зоопарка, теперь на карте можно увидеть, где расположены вольеры, какие животные в них находятся и прочитать информацию о видах.

Как рассказали в компании, изначально это была совместная идея, которую планировали реализовать к 75-летию зоопарка (август 2022 года). Специалисты два месяца работали над детализацией территории. На карту добавили 231 вольер, внесли 47 новых организаций, поправили и дополнили пешеходные тропы, визуально изменили кварталы. Описание животных брали в приложении зоопарка, с сайта и непосредственно на территории.

На карту нанесли вольеры с описанием животных, новые организации и дополнили пешеходные тропы

На карту нанесли вольеры с описанием животных, новые организации и дополнили пешеходные тропы

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Новая возможность упростит прогулку в парке, необходимо написать в поиске вид животного, который представлен в зоопарке, после чего получить о нем информацию и простроить маршрут до вольера.

— Новосибирск — родной город 2ГИС, нередко новые возможности и функции приложения тестируются здесь. Например, так было с аэропортом Толмачево — он стал первым на картах 2ГИС, где появились поэтажные карты. Теперь мы сделали детальную карту зоопарка и сейчас обсуждаем возможность аналогичной детализации и в других городах, — рассказала директор по справочно-картографическому производству 2ГИС Елена Толкачева.

Напомним, что новосибирский зоопарк увеличил часы посещения. Об этом зоопарк сообщил у себя в соцсетях. Теперь он работает до 23:00, кассы на вход — до 21:00.

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