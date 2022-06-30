Вольеры животных новосибирского зоопарка нанесли на карты 2ГИС — теперь до них можно построить маршрут
На детальный план добавили 231 вольер
Компания 2ГИС создала детальный план новосибирского зоопарка, теперь на карте можно увидеть, где расположены вольеры, какие животные в них находятся и прочитать информацию о видах.
Как рассказали в компании, изначально это была совместная идея, которую планировали реализовать к
Новая возможность упростит прогулку в парке, необходимо написать в поиске вид животного, который представлен в зоопарке, после чего получить о нем информацию и простроить маршрут до вольера.
— Новосибирск — родной город 2ГИС, нередко новые возможности и функции приложения тестируются здесь. Например, так было с аэропортом Толмачево — он стал первым на картах 2ГИС, где появились поэтажные карты. Теперь мы сделали детальную карту зоопарка и сейчас обсуждаем возможность аналогичной детализации и в других городах, — рассказала директор по справочно-картографическому производству 2ГИС Елена Толкачева.
Напомним, что новосибирский зоопарк увеличил часы посещения. Об этом зоопарк сообщил у себя в соцсетях. Теперь он работает до 23:00, кассы на вход — до 21:00.