Вольеры животных новосибирского зоопарка нанесли на карты 2ГИС — теперь до них можно построить маршрут

Компания 2ГИС создала детальный план новосибирского зоопарка, теперь на карте можно увидеть, где расположены вольеры, какие животные в них находятся и прочитать информацию о видах.



Как рассказали в компании, изначально это была совместная идея, которую планировали реализовать к 75-летию зоопарка (август 2022 года). Специалисты два месяца работали над детализацией территории. На карту добавили 231 вольер, внесли 47 новых организаций, поправили и дополнили пешеходные тропы, визуально изменили кварталы. Описание животных брали в приложении зоопарка, с сайта и непосредственно на территории.