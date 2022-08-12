«Поймать такого монстра всегда приятно»: новосибирец выловил 10-килограммовую щуку
После пары фото мужчина отпустил рыбу
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Новосибирец Сергей Мензелинцев отправился на рыбалку в Колыванский район, где поймал 10-килограммовую щуку. Как рассказал Сергей НГС, этот трофей оказался не единственным в этот день. Мужчина также поймал щуку весом 6 килограммов.
— Поймать такого монстра всегда приятно. Ловил с лодки, вытянул буквально за пару минут, — отметил сибиряк.
Мужчина отметил, что ценный улов после пары фотографий он отпустил. Уже завтра Сергей планирует вновь отправиться на рыбалку.
В начале августа новосибирец выловил двух золотистых карпов кои в Мошковском районе.