Загадал желание и отпустил на волю: двух золотых карпов кои поймал новосибирец в Мошковском районе
По словам специалиста, в улове нет ничего удивительного — карпов кои активно разводят
Двух золотистых карпов кои выловил новосибирец Артем Каханов в Мошковском районе.
Как рассказал сибиряк, на рыбалку он ездил на два дня. Ценный трофей весом около четырех килограммов пришел лишь на второй день промысла, перед самым отъездом.
— Вытягивал каждую примерно минут по 10–15. Эмоции от поимки такой золотой рыбки непередаваемые. Уже в ближайшее время вновь отправлюсь на рыбалку, — рассказал мужчина.
Как отметил новосибирец, после нескольких фотографий ценный трофей он отпустил. Перед тем как освободить золотую рыбку, Артем загадал желание, но какое именно, сибиряк не стал рассказывать.
Как рассказал судья первой категории России по рыболовному спорту Игорь Енаки, карпы кои для Новосибирской области не редкость. Этот вид рыб активно размножают в регионе. Эти животные легко переносят сибирские морозы.
— Удивительного в этом ничего нет. В последнее время рыбохозяйственная отрасль в регионе активно развивается. В области помимо карпов кои появляются новые виды рыб — такие, как толстолобики или какие-то ранее редкие сомы, — пояснил Енаки.
Специалист отметил, что зачастую рыбаки отпускают этих животных после поимки. Поэтому в будущем их количество продолжит увеличиваться.
30 июля новосибирец поймал двух щук весом более четырех килограммов.