«Рыба добавила адреналина в тот день»: новосибирец выловил двух щук весом более четырех килограммов
Сибиряк рассказал, что это еще не самый крупный улов в его жизни
30 июля новосибирец Алексей Нерезов поймал двух щук весом более четырех килограммов. Место улова он не раскрывает, уточняя лишь, что рыбачил на территории Новосибирской области.
По словам сибиряка, на рыбалку он отправился на одни сутки, за которые поймал сразу две щуки весом 4 кг 440 граммов и 4 кг 520 граммов. Мужчина отметил, что улов не самый большой за время его промысла, но принес много положительных эмоций.
— Щуку вытащил на берег буквально за пару минут. Раньше вылавливал рыб весом и более 8 килограммов. Хотя рыба и не трофейная, для меня адреналина она добавила в тот день, — поделился Алексей с корреспондентом НГС.
Ценный трофей мужчина забрал себе. Уже в ближайшие выходные сибиряк вновь планирует отправиться на рыбалку.
Ранее, 24 июля, новосибирец в Томской области поймал щуку весом 8 килограмм.