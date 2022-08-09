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«Ожидал, что придет большая рыба»: новосибирец выловил 11-килограммовую щуку

Это, по его словам, еще не самая большая выловленная в этих местах рыба

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После фото мужчина отпустил рыбу

После фото мужчина отпустил рыбу

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5 августа новосибирец Сергей Мензелинцев поймал 11-килограммовую щуку в Колыванском районе. Как рассказал мужчина, этот трофей был не единственным в тот день.

По словам сибиряка, на рыбалку он отправился на одни сутки. За выходные Сергей поймал 10 щук, вес самой маленькой доходил до 6 килограммов. Мужчина отметил, что этот улов не самый большой за время его промысла

— В этих же местах ловил щук и на 13 килограммов. Поэтому ожидал, что вновь придет большая рыба. Буквально с первого заброса она клюнула, — поделился Сергей с журналистом НГС.

Как отметил новосибирец, после нескольких фотографий ценный трофей он отпустил. На вопрос о том, когда мужчина вновь планирует отправиться на рыбалку, Владимир ответил, что половить рыбу он ездит практически каждые выходные.

В начале августа новосибирец выловил двух золотистых карпов кои в Мошковском районе.

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