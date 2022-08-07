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В Новосибирской области заметили лося — видео, как животное бежит по дороге

Лось перепрыгнул через забор и перебежал дорогу

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Лось перебежал улицу в Искитиме

Лось перебежал улицу в Искитиме

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Вчера, 6 августа, в Искитиме заметили лося, об этом сообщили в телеграм-канале «АСТ-54». Он пробежал по дорогам Искитима.

На ролике лось бежит по тротуару, перепрыгивает через забор и оказывается на дороге. Перебежав дорогу, животное уходит в сторону домов.

— Мы в курсе ситуации. Вчера вечером его выпроводили с территории. Ситуацию держим на контроле, — рассказали в Министерстве природных ресурсов Новосибирской области.

В Коченевском районе вечером 2 августа на дороге заметили медведя. Утром 23 июня около села Спирино в Ордынском районе машина столкнулась с лосихой.

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