В Новосибирской области заметили лося — видео, как животное бежит по дороге
Лось перепрыгнул через забор и перебежал дорогу
Вчера, 6 августа, в Искитиме заметили лося, об этом сообщили в телеграм-канале «АСТ-54». Он пробежал по дорогам Искитима.
На ролике лось бежит по тротуару, перепрыгивает через забор и оказывается на дороге. Перебежав дорогу, животное уходит в сторону домов.
— Мы в курсе ситуации. Вчера вечером его выпроводили с территории. Ситуацию держим на контроле, — рассказали в Министерстве природных ресурсов Новосибирской области.
В Коченевском районе вечером 2 августа на дороге заметили медведя. Утром 23 июня около села Спирино в Ордынском районе машина столкнулась с лосихой.