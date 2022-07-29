Африканский сервал, который бродил в окрестностях Новосибирска, нашелся спустя 17 дней
11 июля Афоня сбежал из дома без GPS-ошейника
Вчера ночью, 28 июля, нашелся ручной африканский сервал по кличке Афоня. Животное бродило в окрестностях Новосибирска 17 дней.
Как рассказала хозяйка Афони — Анна Рябова, благодаря новостям о сервале в интернете люди знали, где он гуляет, и обращали пристальное внимание на всех животных.
— Мы нашли сервала благодаря неравнодушным людям, которые его заметили и позвонили, — сообщили Анна журналисту НГС.
До того как хозяйка нашла питомца, ей позвонили и сказали, что видели сервала в Бердске. Когда Анна приехала на место, то поняла, что перед ней не Афоня, а бенгальский кот.
— Позвонили и сказали, что наш кот держит в страхе весь подъезд. Мы приехали в Бердск, оказалось, что это был красивейший, худой бенгальский кот. Мы забрали кота, он жил в вольере Афони 2 дня, — поделилась Анна, после она нашла для кота новую семью.
Напомним, что сервал выпрыгнул из окна дома в СНТ «Береговое», недалеко от Бердска, вечером 11 июля. 10 июля в Академгородке пропал лис по кличке Яша, который выбежал через открытую дверь. Вечером хозяйка лиса сообщила, что его нашли.