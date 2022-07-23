Всегда котов: десятки пушистых милашек ищут дом в Новосибирске — посмотрите в эти глазки

В субботу, 23 июля, в Новосибирске прошла ярмарка-раздача бездомных кошек. В этот раз День хвоста прошел в ТЦ «Федосеевский» на Золотой Ниве. Некоторые коты сегодня получили новый дом. Фотограф НГС сходил на ярмарку и познакомился с милыми, но одинокими пушистиками.

Как рассказала организатор выставки Рихарда Лем, сегодня удалось пристроить 4 кошек: кота Ёрмунганда и кошек Сусанну, Ингрид и Майю. У всех котиков была нелегкая судьба: