Всегда котов: десятки пушистых милашек ищут дом в Новосибирске — посмотрите в эти глазки
Сегодня волонтерам удалось пристроить четыре кошки
В субботу, 23 июля, в Новосибирске прошла ярмарка-раздача бездомных кошек. В этот раз День хвоста прошел в ТЦ «Федосеевский» на Золотой Ниве. Некоторые коты сегодня получили новый дом. Фотограф НГС сходил на ярмарку и познакомился с милыми, но одинокими пушистиками.
Как рассказала организатор выставки Рихарда Лем, сегодня удалось пристроить 4 кошек: кота Ёрмунганда и кошек Сусанну, Ингрид и Майю. У всех котиков была нелегкая судьба:
— У Ёрмунганда умерла хозяйка, он сидел в квартире около недели голодный, напуганный. Когда его забирали, квартиру открывали с участковым. В приюте первое время он отказывался есть, собирался умереть вместе с хозяйкой, но удалось его уговорить. Жил на передержке некоторое время, и вот сегодня удалось отдать, — рассказала Рихарда.
Кошку Суссану однажды уже забирали в семью, но потом вернули в приют, Ингрид родилась на брошенной даче и долго была пугливой и недоверчивой.
О том, как прошла предыдущая раздача, можно почитать здесь.