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Фоторепортаж

Всегда котов: десятки пушистых милашек ищут дом в Новосибирске — посмотрите в эти глазки

Сегодня волонтерам удалось пристроить четыре кошки

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Эту кошечку зовут Хюррем. Волонтеры отзываются о ней как о шаловливом котенке, жаждущем приключений на собственный хвост

Эту кошечку зовут Хюррем. Волонтеры отзываются о ней как о шаловливом котенке, жаждущем приключений на собственный хвост

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В субботу, 23 июля, в Новосибирске прошла ярмарка-раздача бездомных кошек. В этот раз День хвоста прошел в ТЦ «Федосеевский» на Золотой Ниве. Некоторые коты сегодня получили новый дом. Фотограф НГС сходил на ярмарку и познакомился с милыми, но одинокими пушистиками.

Как рассказала организатор выставки Рихарда Лем, сегодня удалось пристроить 4 кошек: кота Ёрмунганда и кошек Сусанну, Ингрид и Майю. У всех котиков была нелегкая судьба:

— У Ёрмунганда умерла хозяйка, он сидел в квартире около недели голодный, напуганный. Когда его забирали, квартиру открывали с участковым. В приюте первое время он отказывался есть, собирался умереть вместе с хозяйкой, но удалось его уговорить. Жил на передержке некоторое время, и вот сегодня удалось отдать, — рассказала Рихарда.

Кошку Суссану однажды уже забирали в семью, но потом вернули в приют, Ингрид родилась на брошенной даче и долго была пугливой и недоверчивой.

А это Манюня, ей всего один год. Зимой она подморозила ушки, но всё равно осталось обворожительной. По словам волонтеров, несмотря на все тяготы уличной жизни, она тянется к людям

А это Манюня, ей всего один год. Зимой она подморозила ушки, но всё равно осталось обворожительной. По словам волонтеров, несмотря на все тяготы уличной жизни, она тянется к людям

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Те, кто не мог взять кота к себе домой, оставляли пожертвования на содержание животных

Те, кто не мог взять кота к себе домой, оставляли пожертвования на содержание животных

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Точную сумму собранных средств еще не подсчитали

Точную сумму собранных средств еще не подсчитали

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Кроме того, волонтерам передали переноску для кошек, игрушки и корм

Кроме того, волонтерам передали переноску для кошек, игрушки и корм

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— Мы очень благодарны новосибирцам, принесли именно то, что наши кошки едят. Не дешевые корма, а именно то, что мы просили, — поделилась Рихарда Лем

— Мы очень благодарны новосибирцам, принесли именно то, что наши кошки едят. Не дешевые корма, а именно то, что мы просили, — поделилась Рихарда Лем

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Из-за тяжелого прошлого многие котики могут быть недоверчивыми, но со временем это проходит

Из-за тяжелого прошлого многие котики могут быть недоверчивыми, но со временем это проходит

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Это Дамиано, крупный и солидный кот. По словам волонтеров, любит занимать собой подпространство и привлекать внимание

Это Дамиано, крупный и солидный кот. По словам волонтеров, любит занимать собой подпространство и привлекать внимание

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Следующая выставка-раздача планируется в сентябре

Следующая выставка-раздача планируется в сентябре

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Это Снежинка — уверенная в себе и независимая кошка. Она любит внимание, но, если его становится слишком много, может недвусмысленно показать свое недовольство. Большую часть жизни Снежинка провела на улице и в подвалах, поэтому сейчас у нее проблемы с зубами

Это Снежинка — уверенная в себе и независимая кошка. Она любит внимание, но, если его становится слишком много, может недвусмысленно показать свое недовольство. Большую часть жизни Снежинка провела на улице и в подвалах, поэтому сейчас у нее проблемы с зубами

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О том, как прошла предыдущая раздача, можно почитать здесь.

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