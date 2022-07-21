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«Успели. Спасли»: ветеринары вытащили банку из пасти белой медведицы в Диксоне

Из-за нее животное несколько дней не могло пить и есть

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Медведь сам вышел к людям

Медведь сам вышел к людям

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Специалистам удалось вытащить консервную банку из пасти краснокнижного белого медведя в красноярском поселке Диксон. Об этом сообщают наши коллеги из NGS24.RU.

— Успели. Спасли. Вытащили банку из пасти белого мишки! — написала у себя в телеграм-канале глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Чтобы убрать банку, животное пришлось обездвижить.

Как сообщает телеграм-канал SHOT, спасенное животное оказалось самкой. Медведица сильно порезала язык, но специалисты уверяют, что скоро всё заживет.

Белый медведь пришел за помощью к людям вчера, 20 июля. Он залез языком в консервную банку, а высунуть его не смог. Крышка врезалась животному в язык. Местные рабочие попытались снять банку, но поняли, что медведю может быть очень больно. На помощь медведю даже выехали специалисты из Московского зоопарка, но застряли в аэропорту Норильска из-за шторма.

15 июня в Новосибирской области видели бурого медведя около Маслянинского детского дома. В другой день зверь вышел на пасеку, расположенную на территории Малотомского сельсовета, разорил несколько ульев, его покусали пчелы, и он долго катался по земле, не реагируя на окрики людей.

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