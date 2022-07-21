Ветеринары из Москвы не могут вылететь в Диксон для спасения белого медведя из-за непогоды
А глава Росприроднадзора рассказала, где зверь смог найти банку
Краснокнижного белого медведя всё еще не освободили от консервной банки. Специалисты Московского зоопарка, которые вылетели ему на помощь, застряли в аэропорту Норильска до
Сейчас на севере края уже подготовили клетку для зверя, чтобы вывезти его в дикую природу и снять с языка банку.
Вчера, 20 июля, глава Росприроднадзора Светлана Радионова дала разрешение на обездвиживание белого медведя, чтобы оказать ему помощь. Однако пока этого не сделали, заниматься этим будет врач, когда прилетит.
Кроме того, вчера вечером появилась информация, что врачи не могут найти баллон для пневматического ружья. Но нам сообщили, что баллоны уже закупили.
Также Светлана Радионова в своем телеграм-канале объяснила, где медведь смог найти банку из-под сгущенки. По ее словам, в
— Только в прибрежной зоне Северного Ледовитого океана скопилось около 12 миллионов бочек! Со временем случилось так, что дикие животные теперь живут в окружении опасных отходов, которые остались от человека, — пишет Радионова.
Сейчас правительство занялось решением проблемы, но на очищение природы уйдет несколько лет.
15 июня в Новосибирской области видели бурого медведя около Маслянинского детского дома. В другой день зверь вышел на пасеку, расположенную на территории Малотомского сельсовета, разорил несколько ульев, его покусали пчелы, и он долго катался по земле, не реагируя на окрики людей.