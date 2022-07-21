Ветеринары из Москвы не могут вылететь в Диксон для спасения белого медведя из-за непогоды

Краснокнижного белого медведя всё еще не освободили от консервной банки. Специалисты Московского зоопарка, которые вылетели ему на помощь, застряли в аэропорту Норильска до 13 часов из-за шторма — сильного ветра и дождя. Об этом NGS24.RU сообщили в администрации поселка.



Сейчас на севере края уже подготовили клетку для зверя, чтобы вывезти его в дикую природу и снять с языка банку.

