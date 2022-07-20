Белый медведь застрял языком в консервной банке и вышел за помощью к людям в Красноярском крае
Жители поселка Диксон пытались помочь самостоятельно, но не знали, как поведет себя зверь, которому больно
В поселке Диксон Красноярского края белый медведь оказался в ловушке — залез языком в консервную банку, а высунуть его не смог.
Как сообщает NGS24.RU, крышка врезалась животному в язык и не выпускает наружу. Животное пришло к людям за помощью. Местные рабочие попытались снять банку, но поняли, что медведю может быть очень больно.
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своем телеграм-канале сообщила, что дала разрешение на обездвиживание белого медведя, чтобы оказать ему помощь.
Также известно, что на помощь медведю выехали специалисты из Московского зоопарка и сотрудники из Росприроднадзора Красноярского края. Сейчас решается вопрос с транспортом.