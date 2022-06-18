На новосибирских дачах появились ежи. Объясняем, что делать при встрече с ними
Некоторые действия людей могут им навредить
На дачах новосибирцев с приходом лета начали появляться ежи. Одного из них читательница заметила вечером 17 июня в Колыванском районе. НГС поговорил с координатором «Центра реабилитации диких животных» Алисой Богомоловой и выяснил, что делать при встрече с этим животным.
— Ежи часто живут в районе дач, потому что на компостных ямах собираются какие-то насекомые, личинки, которыми питаются ежи. Также на садовых участках много мышей, слизней. Часто ежи страдают от людей, которые гуляют с собаками. Иногда ежата падают в ведра, — рассказала специалист.
При встрече с ежом лучше не трогать его. Чтобы сфотографировать животное, не используйте вспышку. Если вы понимаете, что еж находится в опасности, например, недалеко от собак, то можно обернуть его ветошью и перенести в безопасное место. Избегайте укусов животного и уколов иглами, так как они могут привести к заражению различными инфекциями.
— Люди, как правило, подкармливают ежей молоком, которое абсолютно не усваивается. Также нельзя подкармливать хлебом, так как животное от этого может заболеть. Можно покормить филе курицы, предварительно обдав его кипятком. Вообще лучше не лезть, еж сам может добыть себе еду, — объяснила Алиса Богомолова.
Ежи появляются на дачах в течение всего лета. Сейчас самки рожают и выкармливают детенышей, и в основном они выходят по ночам на небольшое расстояние от гнезда.
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