На новосибирских дачах появились ежи. Объясняем, что делать при встрече с ними

На дачах новосибирцев с приходом лета начали появляться ежи. Одного из них читательница заметила вечером 17 июня в Колыванском районе. НГС поговорил с координатором «Центра реабилитации диких животных» Алисой Богомоловой и выяснил, что делать при встрече с этим животным.

— Ежи часто живут в районе дач, потому что на компостных ямах собираются какие-то насекомые, личинки, которыми питаются ежи. Также на садовых участках много мышей, слизней. Часто ежи страдают от людей, которые гуляют с собаками. Иногда ежата падают в ведра, — рассказала специалист.

