Пожар, рак, кислородная камера — что стало с псом Беляшиком, которого спасли на новосибирской заправке после взрыва
У дворового пса непростая судьба: он чуть не погиб в огне, а потом у него нашли тяжелое заболевание
14 июня — ровно год, как прогремел взрыв на АГЗС «Еврогаз» на Гусинобродском шоссе в Новосибирске. История бездомного пса по кличке Беляшик стала одной из самых запомнившихся из связанных с инцидентом. Его и еще двух собак, которые подкармливали заправщики и местные предприниматели, спасатели вынесли с территории заправки после взрыва.
Беляшика, который с трудом дышал, лежал в луже мазута и не шевелился, заметил один из волонтеров приюта. Пса решили отвезти в клинику. Волонтер «Приюта Академгородка» Нелли Владимирова рассказала НГС, что стало с Беляшиком. Спойлер: он жив.
Ветеринары отмыли Беляшика и поместили в кислородную камеру: он надышался угарного газа. При этом серьезных ожогов, которые могли остаться после взрыва, на собаке не обнаружили. Внимание врачей привлекла другая рана. Результаты анализов показали, что это плоскоклеточный рак. Беляшика отправили на операцию, которая прошла успешно. Впоследствии медики нашли еще одно уплотнение, уже на животе собаки, которое сегодня серьезного влияния на ее состояние не оказывает. Беляшику 15 лет и в настоящее время он живет в «Приюте Академгородка».
— Он чувствует себя прекрасно. Поверхностная рана заросла, клетки не развиваются. Рак не идет внутрь, пока. Пёс для своего возраста (15 лет) бодр и весел, — отметила Нелли Владимирова.
По ее словам, недавно в приюте построили новые вольеры, один из которых займет Беляшик. В скором времени за ним можно будет наблюдать в режиме онлайн: в клетке установят видеокамеры, а все неравнодушные смогут посылать деньги на его содержание.
Ранее НГС посетил семью, в которой сразу три человека пострадали в результате взрыва на автозаправке на Гусинобродском шоссе. Мужчины, оставшиеся без бизнеса, до сих пор не могут полностью залечить раны.