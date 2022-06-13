Гудзонские волчата устроили игры на глазах посетителей — очень милое видео
Детеныши вдоволь извалялись на земле
Гудзонские волчата в Новосибирском зоопарке вышли порезвиться на улице. Их игры привели в восторг посетителей и попали на видео постоянной гостьи зоопарка Анны Новиковой.
Волчата весело играли друг с другом, слегка покусывая и пихаясь.
Волчата появились на свет 2 мая. Их четверо и, по предварительной информации, — три самочки и один самец. Мама-волчица хорошо о них заботится и самостоятельно вскармливает.
Гудзонский волк — это малочисленный подвид серого волка. Обитают они неподалеку от Гудзонова залива. В летнее время этот хищник имеет светлый окрас, а зимой становится полностью белым. Ведет кочевой образ жизни и перемещается вслед за оленями, своим основным источником пищи.
С наступлением лета животные в Новосибирском зоопарке имени