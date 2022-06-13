Гудзонские волчата устроили игры на глазах посетителей — очень милое видео

Гудзонский волк — это малочисленный подвид серого волка. Обитают они неподалеку от Гудзонова залива. В летнее время этот хищник имеет светлый окрас, а зимой становится полностью белым. Ведет кочевой образ жизни и перемещается вслед за оленями, своим основным источником пищи.

