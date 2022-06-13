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Гудзонские волчата устроили игры на глазах посетителей — очень милое видео

Детеныши вдоволь извалялись на земле

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Волчата появились на свет 2 мая

Волчата появились на свет 2 мая

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Гудзонские волчата в Новосибирском зоопарке вышли порезвиться на улице. Их игры привели в восторг посетителей и попали на видео постоянной гостьи зоопарка Анны Новиковой.

Волчата весело играли друг с другом, слегка покусывая и пихаясь.

Волчата появились на свет 2 мая. Их четверо и, по предварительной информации, — три самочки и один самец. Мама-волчица хорошо о них заботится и самостоятельно вскармливает.

Гудзонский волк — это малочисленный подвид серого волка. Обитают они неподалеку от Гудзонова залива. В летнее время этот хищник имеет светлый окрас, а зимой становится полностью белым. Ведет кочевой образ жизни и перемещается вслед за оленями, своим основным источником пищи.

С наступлением лета животные в Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило стали активнее — усатые теперь чаще покидают свои домики и радуют посетителей своим видом. Фотограф НГС Александр Ощепков решил воспользоваться моментом и сделал несколько забавных кадров.

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