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Молодого лося заметили сотрудники «Почты России» — он бегает рядом с ограждением и постоянно возвращается

Сотрудники почты обратились в Министерство природы и МЧС

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Сотрудники сфотографировали лося

Сотрудники сфотографировали лося

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В Новосибирске на Омском тракте, 15 молодой лось бегает рядом с забором логистического центра. Как сообщили в «АСТ-54», он бегает рядом с ограждением. В пресс-службе «Почты России» рассказали, что впервые лосенка заметили во вторник рано утром.

— В последние два дня он стал появляться чаще. Животное не выглядело травмированным или испуганным, но сотрудники ЛПЦ сообщили подробности о нем в МЧС и Минприроды. Последний раз в районе нашего объекта лося видели сегодня в 3 часа ночи, — рассказали в пресс-службе «Почты России».

Лось не выглядит раненым

Лось не выглядит раненым

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НГС обратились в пресс-службу Министерства природы Новосибирской области.

Двое лосей вышли на трассу и попали на видеорегистратор в Новосибирской области. Животных сняли на дороге Р-254 «Иртыш». Видео опубликовало Министерство природных ресурсов региона с предупреждением.

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