Молодого лося заметили сотрудники «Почты России» — он бегает рядом с ограждением и постоянно возвращается
Сотрудники почты обратились в Министерство природы и МЧС
В Новосибирске на Омском тракте, 15 молодой лось бегает рядом с забором логистического центра. Как сообщили в «АСТ-54», он бегает рядом с ограждением. В пресс-службе «Почты России» рассказали, что впервые лосенка заметили во вторник рано утром.
— В последние два дня он стал появляться чаще. Животное не выглядело травмированным или испуганным, но сотрудники ЛПЦ сообщили подробности о нем в МЧС и Минприроды. Последний раз в районе нашего объекта лося видели сегодня в 3 часа ночи, — рассказали в пресс-службе «Почты России».
НГС обратились в пресс-службу Министерства природы Новосибирской области.
Двое лосей вышли на трассу и попали на видеорегистратор в Новосибирской области. Животных сняли на дороге Р-254 «Иртыш». Видео опубликовало Министерство природных ресурсов региона с предупреждением.