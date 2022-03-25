После нападения бродячих собак на сибирячку их пытались отловить в округе «Соснового бора»

В Новосибирске специалисты по отлову собак после нападения животных на женщину в округе «Соснового бора» выехали на место происшествия. На Ольгу Жукову бродячие собаки напали 20 марта в Калининском районе. В пресс-службе мэрии города рассказали, что на сообщение о нападении отреагировали 23 марта.
Отловом собак в Новосибирске занимается муниципальное казенное учреждение «Новосибирский центр по проблемам домашних животных» («НЦПДЖ»). До нападения заявок на отлов животных в округе парка «Сосновый бор» не поступало.
— По факту поступления информации о нападении собак 23 марта 2022 года специалистами по отлову осуществлен выезд. К сожалению, осуществить отлов животных без владельцев не представилось возможным, поскольку они не подпускают на расстояние, позволяющее набросить ловчую сеть. Запланированы повторные мероприятия, — рассказали НГС в пресс-службе мэрии Новосибирска.
Как уточнили в мэрии, МКУ «НЦПДЖ» находится в процессе покупки оборудования для проведения дистанционного обездвиживания животных летающим шприцем с седативным препаратом.
Следователи Новосибирской области проводят доследственную проверку, по результатам которой примут процессуальное решение.
В Новосибирске в жилмассиве Нижняя Ельцовка в Советском районе 15 марта живодер всадил пулю в собаку. Ветеринары не смогли ее спасти.