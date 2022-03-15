«Азиатская» белая синица с синими крыльями попала на фото новосибирского орнитолога

Новосибирский орнитолог Елена Шнайдер сфотографировала необычную синицу, которую также называют белой лазоревкой или князьком. У нее в основном белые перья, но крылья и хвост синие.

Птичка прилетела на кормушку, которую установила Елена Шнайдер возле своего дома в частном секторе рядом с Академгородком. Кормушка сделана в виде «сального столбика» — между двумя деревяшками лежит сало, полезное для многих птиц.



— Это азиатский вариант европейской лазоревки. На фото она сидит на «сальном столбике», кушает шматочек сала. Столбик весь подолбан дятлами, которые тоже большие любители сальца. Князек — не частый у меня гость, появляется на кормушке примерно раз в год. Прям настоящая синяя птица. И пусть она всем, кому сейчас тяжело, принесет счастье, — поделилась сибирячка.

