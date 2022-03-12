«Их штук 300, не меньше»: жители Горского пожаловались на шумную стаю ворон

Большая стая ворон обосновалась в Горском жилмассиве — местные жители боятся, что они останутся надолго и будут мешать спать летом. До сих пор в таком количестве птицы в этот район не прилетали, отметили они.
— Черные вороны появились около месяца назад у нас возле дома, ночуют постоянно на деревьях, кружат и каркают, — написал в редакцию житель дома на Стартовой, 1 Александр. — Сейчас их пока не слышно, пока еще зима и окна закрыты, в скором времени наступит лето и невозможно будет спать с открытым окном: они постоянно летают и каркают. Их, наверное, штук 300, не меньше. Откуда они у нас взялись, непонятно.
Черные вороны регулярно прилетают в Новосибирск на зимовку — в конце прошлого года большую стаю заметили в центре города, возле здания ФСБ. На февраль, как тогда объяснял орнитолог Алексей Яновский, приходится пик их численности в городе.
При этом эти вороны — не местные, они прилетают из районов Кузбасса и Красноярского края, когда свалки небольших городов заметает снегом. Днем они кормятся на свалках и полигонах ТБО, а к вечеру прилетают в город.
— Около свалок этим птицам ночевать не очень удобно: могут и пострелять, и высоких деревьев нет, высоких зданий. Они летят вечером ближе к центру города. Там светло постоянно, теплее, чем в окрестностях, и много мест, где можно безопасно провести ночь: деревья, плоские крыши многоэтажек. Там они проводят ночь, а утром снова летят на свалки, — сказал Алексей Яновский.
По словам орнитолога, птиц бывает так много, что под их весом могут ломаться деревья. Но после зимы они возвращаются в места своего постоянного обитания.
Вороны очень часто выбирают крыши домов в центре города для ночевок. В прошлом году они ночевали на деревьях на улице Ленина — по вечерам они шумели недалеко от ДК Октябрьской революции.