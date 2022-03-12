«Их штук 300, не меньше»: жители Горского пожаловались на шумную стаю ворон

Большая стая ворон обосновалась в Горском жилмассиве — местные жители боятся, что они останутся надолго и будут мешать спать летом. До сих пор в таком количестве птицы в этот район не прилетали, отметили они.



— Черные вороны появились около месяца назад у нас возле дома, ночуют постоянно на деревьях, кружат и каркают, — написал в редакцию житель дома на Стартовой, 1 Александр. — Сейчас их пока не слышно, пока еще зима и окна закрыты, в скором времени наступит лето и невозможно будет спать с открытым окном: они постоянно летают и каркают. Их, наверное, штук 300, не меньше. Откуда они у нас взялись, непонятно.

