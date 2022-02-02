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«Заводчица умерла. Собаки остались»: семь породистых самоедов и акита-ину оказались без дома в Новосибирске

После обследований и стерилизации их готовы отдать новым хозяевам бесплатно

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Собаки породистые, но оказались в непростом положении

Собаки породистые, но оказались в непростом положении

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Семь породистых собак в Новосибирске остались без дома после смерти хозяйки. Заводчица разводила самоедов и акита-ину. После ее смерти пристройством собак занимается «Группа помощи ездовым собакам».

— Собаки отдаются бесплатно после стерилизации, — рассказала корреспонденту НГС руководитель «Группы помощи ездовым собакам» Яна Болсуновская. — После заполнения анкеты мы выбираем потенциальных владельцев для собачек. У них должен быть опыт содержания таких пород, готовность кормить правильным сбалансированным кормом.

Сейчас обследования проходят все семь собак. Три самоеда — два подростка и взрослая особь. И четыре акита-ину — трое взрослых и щенок.

Акита-ину — популярная порода, но непростая в содержании

Акита-ину — популярная порода, но непростая в содержании

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Сейчас обследования проходят все семь собак

Сейчас обследования проходят все семь собак

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Ранее новосибирский приют для хаски снял шестерых подопечных с табличками, где кратко рассказал историю каждого из них. У всех собак оказалась очень непростая судьба, и волонтеры надеялись с помощью красивых снимков найти им новых хозяев. В итоге из шести собак в новый дом уехали четыре.

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