«Айла вернулась к своим хозяевам спустя год»: три хаски и самоед нашли семью после фотосессии в Новосибирске

Новосибирский приют для хаски подвел итоги акции с собаками, которых сняли с табличками, где были описаны их непростые истории. Четверо питомцев нашли себе хозяев.
— За время акции дом нашли четыре из шести собак: Алтай, Шанс, Никси и Айла. Последняя вернулась к своим хозяевам спустя год. Акция очень сильно раскрутилась, везде были репосты. И хозяйка Айлы увидела на просторах интернета свою собаку. Связалась с нами. Оказывается, Айлу увезли из Карасука почти за
По ее словам, Айла узнала своих хозяев, сразу залезла в машину и «глаз не сводила со своего родного "папы"».
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Ранее в Академгородке прошла благотворительная фотосессия, на которой жители могли сфотографироваться с породистыми собаками. Все собранные средства пошли на поддержку приюта для бездомных животных.