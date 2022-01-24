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«Айла вернулась к своим хозяевам спустя год»: три хаски и самоед нашли семью после фотосессии в Новосибирске

Неделю назад волонтеры показали снимки собак с табличками, которые рассказывали о непростой судьбе

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И Никси, и Айла обрели дом

И Никси, и Айла обрели дом

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Новосибирский приют для хаски подвел итоги акции с собаками, которых сняли с табличками, где были описаны их непростые истории. Четверо питомцев нашли себе хозяев.

— За время акции дом нашли четыре из шести собак: Алтай, Шанс, Никси и Айла. Последняя вернулась к своим хозяевам спустя год. Акция очень сильно раскрутилась, везде были репосты. И хозяйка Айлы увидела на просторах интернета свою собаку. Связалась с нами. Оказывается, Айлу увезли из Карасука почти за 200 километров. А собаку искали именно там. За год Айла сменила 11 хозяев. Очень долго искала свою новую семью, а нашла своих родных владельцев, — рассказала корреспонденту НГС руководитель «Группы помощи ездовым собакам» Яна Болсуновская. — Это настоящее чудо, оказывается, Айле 7 лет, и всё это время ее искали и не теряли надежды, и вот их встреча случилась.

По ее словам, Айла узнала своих хозяев, сразу залезла в машину и «глаз не сводила со своего родного "папы"».

Алтая бросили на вокзале, но теперь он живет в тепле и уюте

Алтая бросили на вокзале, но теперь он живет в тепле и уюте

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Первый хозяин Шанса умер, и родственники выгнали пса. Теперь у него вторая семья

Первый хозяин Шанса умер, и родственники выгнали пса. Теперь у него вторая семья

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Все истории собак вы можете почитать здесь.

Ранее в Академгородке прошла благотворительная фотосессия, на которой жители могли сфотографироваться с породистыми собаками. Все собранные средства пошли на поддержку приюта для бездомных животных.

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