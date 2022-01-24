«Айла вернулась к своим хозяевам спустя год»: три хаски и самоед нашли семью после фотосессии в Новосибирске

Новосибирский приют для хаски подвел итоги акции с собаками, которых сняли с табличками, где были описаны их непростые истории. Четверо питомцев нашли себе хозяев.

— За время акции дом нашли четыре из шести собак: Алтай, Шанс, Никси и Айла. Последняя вернулась к своим хозяевам спустя год. Акция очень сильно раскрутилась, везде были репосты. И хозяйка Айлы увидела на просторах интернета свою собаку. Связалась с нами. Оказывается, Айлу увезли из Карасука почти за 200 километров . А собаку искали именно там. За год Айла сменила 11 хозяев. Очень долго искала свою новую семью, а нашла своих родных владельцев, — рассказала корреспонденту НГС руководитель «Группы помощи ездовым собакам» Яна Болсуновская. — Это настоящее чудо, оказывается, Айле 7 лет , и всё это время ее искали и не теряли надежды, и вот их встреча случилась.