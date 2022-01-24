«Пытались года три»: заяц попал в видеоловушку новосибирской семьи, которая украдкой снимает животных

Заяц попал ночью в видеоловушку, которую поставили в Ботсаду новосибирского Академгородка.



— Видеоловушка — наше семейное увлечение. Изначально мы решили этим заниматься из-за ребенка, чтобы привить ему интерес и уважение к природе, а также научить мастерить. Но в итоге я радуюсь животным даже больше, чем сын, — рассказала НГС жительница Новосибирска Алла Сковородина. — Видеоловушка — это специальная камера, предназначенная для съемки животных и птиц, которая реагирует на движение и способна снимать ночью. Ее можно использовать отдельно или же установить в кормушке для птиц. Также мы крепили ее на радиоуправляемый кораблик для съемки ондатры в болоте на Шлюзе — это позволило подплыть камере максимально близко к животному.