«Пытались года три»: заяц попал в видеоловушку новосибирской семьи, которая украдкой снимает животных

Заяц попал ночью в видеоловушку, которую поставили в Ботсаду новосибирского Академгородка.
— Видеоловушка — наше семейное увлечение. Изначально мы решили этим заниматься из-за ребенка, чтобы привить ему интерес и уважение к природе, а также научить мастерить. Но в итоге я радуюсь животным даже больше, чем сын, — рассказала НГС жительница Новосибирска Алла Сковородина. — Видеоловушка — это специальная камера, предназначенная для съемки животных и птиц, которая реагирует на движение и способна снимать ночью. Ее можно использовать отдельно или же установить в кормушке для птиц. Также мы крепили ее на радиоуправляемый кораблик для съемки ондатры в болоте на Шлюзе — это позволило подплыть камере максимально близко к животному.
По словам Аллы Сковородиной, зайца пытались поймать года три, в итоге сделать это удалось в декабре прошлого года.
— Нашли в Ботсаду полянку, где пересекается несколько заячьих троп, и сняли их с третьей попытки, — говорит автор видео. — Возможно, некоторые наши наблюдения могли бы быть интересны специалистам. Например, было любопытно, насколько охотно ондатра контактировала с нашим видеокорабликом, нам даже казалось, что она играет с ним. Также неожиданным оказалось, что зайцы используют человеческие тропы для передвижений, в то время как на охотничьих форумах пишут, что они издалека чувствуют запах человека и никогда не пойдут туда, где он был замечен.
Для съемки зайцев использовали прикорм — яблоки, капусту, морковь, свеклу, петрушку, соль.
— Зайцы с удовольствием съели оставленное им угощение, особенно им понравились яблоки, — рассказала Алла Сковородина. — Камера ни разу не сработала в светлое время суток — активны животные были только в темное время.
Видео семья снимает для своего YouTube-канала «Кормушка». Муж Аллы занимается непосредственно съемкой, а она вместе с сыном монтирует. Кроме зайцев и ондатры в объектив камеры попадались бурундуки, полевые мыши, бобры, дятлы (в том числе седой дятел), ополовник, дубонос, щеглы, синички.
В августе в фотоловушку новосибирских экологов попал знаменитый снежный барс — в тот момент он преследовал стадо горных баранов.