2 августа понедельник
СЕЙЧАС +25°С
Пробки 4/10
usd 73.14
eur 86.99
Тема дняКто владеет автосалонами, где разводят на деньги?

Все новости

Все новости

В фотоловушку новосибирских экологов попал знаменитый снежный барс

Он преследовал стадо горных баранов

5 066
5Обсудить

Поделиться

Это самый старый самец снежного барса в Алтае

Это самый старый самец снежного барса в Алтае

Поделиться

Самый старый алтайский снежный барс попал на фото новосибирских экологов

Во время проверки фотоловушек команда Сибирского экологического центра обнаружила кадры со снежным барсом. Изначально фотоловушки были установлены для поиска места обитания манула.

— Дело было в начале января 2021 года. Барс шел, наступая «на пяточки» стаду горных баранов — аргалей, — рассказала в своем телеграм-канале новосибирский орнитолог Елена Шнайдер.

За стадом горных барашков шел снежный барс

За стадом горных барашков шел снежный барс

Поделиться

Как выяснилось позже, снежного барса на фотографии зовут Хоргай и он старейший из самцов, проживающих в Алтае.

— Барса определял эксперт Сергей Владимирович Спицын — человек, который каждый год организует на Алтае добровольческую экспедицию «По следам снежного барса» и знает всех обитающих на Алтае особей «в лицо». Точнее, «в пятно» — отличает по индивидуальным узорам пятен, — рассказала Елена Шнайдер.

Раннее мы рассказывали про экспедицию, в которую отправились новосибирцы в надежде предотвратить исчезновение соколов-балобанов.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК18
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ2
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

барсживотныеорнитологи
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...