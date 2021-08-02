В фотоловушку новосибирских экологов попал знаменитый снежный барс

Самый старый алтайский снежный барс попал на фото новосибирских экологов
Во время проверки фотоловушек команда Сибирского экологического центра обнаружила кадры со снежным барсом. Изначально фотоловушки были установлены для поиска места обитания манула.
— Дело было в начале января 2021 года. Барс шел, наступая «на пяточки» стаду горных баранов — аргалей, — рассказала в своем телеграм-канале новосибирский орнитолог Елена Шнайдер.
Как выяснилось позже, снежного барса на фотографии зовут Хоргай и он старейший из самцов, проживающих в Алтае.
— Барса определял эксперт Сергей Владимирович Спицын — человек, который каждый год организует на Алтае добровольческую экспедицию «По следам снежного барса» и знает всех обитающих на Алтае особей «в лицо». Точнее, «в пятно» — отличает по индивидуальным узорам пятен, — рассказала Елена Шнайдер.
Раннее мы рассказывали про экспедицию, в которую отправились новосибирцы в надежде предотвратить исчезновение соколов-балобанов.