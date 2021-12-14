В Бердске заметили белку с необычным двухцветным хвостом — ученые объяснили, почему у нее такой окрас

Под Новосибирском заметили красивую белочку с очень необычным двухцветным хвостом. Она обитает в санатории «Рассвет». Мы узнали у ученых, почему у животного такой окрас.

— Окраска верха тела белки обыкновенной меняется по ареалу и сезонно. Летом преобладают рыжие, бурые или темно-бурые тона, зимой это многочисленные вариации серого и черного цветов, иногда с коричневым оттенком. Брюшко всегда белое. По окраске хвоста выделяют цветовые фазы: «чернохвостки», «бурохвостки», «краснохвостки» и более редкие «серохвостки». Окраска зверьков светлеет по направлению к центру ареала, — рассказала корреспонденту НГС Инна Задубровская, научный сотрудник лаборатории структуры и динамики популяций животных ИСиЭЖ СО РАН.