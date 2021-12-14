В Бердске заметили белку с необычным двухцветным хвостом — ученые объяснили, почему у нее такой окрас

Под Новосибирском заметили красивую белочку с очень необычным двухцветным хвостом. Она обитает в санатории «Рассвет». Мы узнали у ученых, почему у животного такой окрас.
— Окраска верха тела белки обыкновенной меняется по ареалу и сезонно. Летом преобладают рыжие, бурые или темно-бурые тона, зимой это многочисленные вариации серого и черного цветов, иногда с коричневым оттенком. Брюшко всегда белое. По окраске хвоста выделяют цветовые фазы: «чернохвостки», «бурохвостки», «краснохвостки» и более редкие «серохвостки». Окраска зверьков светлеет по направлению к центру ареала, — рассказала корреспонденту НГС Инна Задубровская, научный сотрудник лаборатории структуры и динамики популяций животных ИСиЭЖ СО РАН.
То есть более темный окрас характерен для восточных подвидов.
— В случае, если проявляется пятнистость в виде более светлой, как правило, белой окраски шерстного покрова на отдельных участках шкурки (как на фото), это называется белая пегость или белая пятнистость. Это явление зафиксировано не только у белок, но и у кошек, лошадей, грызунов. Связано оно с генотипическими особенностями конкретного животного, когда отдельные гены действуют на клетки, вырабатывающие пигменты. Часто эти гены действуют множественно (плейотропно), затрагивая, помимо окраски, репродуктивные и поведенческие признаки, — объяснила специалист.
Она добавила, что работы, выполненные в ИСиЭЖе на других животных (водяной полевке), показали, что пятнистые самцы были более конкурентоспособны, чаще контактировали с самками. Каким образом белая пятнистость влияет на поведение и приспособительные особенности белок — остается неизвестным.
В середине ноября в Новосибирске в парке «Березовая роща» белки начали активно требовать с горожан орешки. Зверьки не стеснялись запрыгивать новосибирцам даже на головы и спокойно едят угощения с рук.