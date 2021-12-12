«Он несколько дней провел за решеткой»: в Новосибирске четвероклассник спас щенка

В Новосибирске 10 декабря Миша Холяк, ученик 4а класса лицея № 22 , спас щенка. Собака была в заточении за решеткой в подвальной яме около дома по адресу Дмитрия Шамшурина, 12. Как рассказала мама Миши, Екатерина, чтобы вытащить щенка, пришлось выдергивать решетку. Через приют семья Миши передала собаку новой владелице.

— Мой ребенок нашел собаку, которая упала в подвальную яму, заваренную решеткой, с отцом срезали решетку и достали собаку. Песика отогрели и даже в этот же день пристроили в хорошие руки. Собачка провела там около 3 дней и сильно скулила, а народ просто проходил мимо, но этого невозможно было не услышать, — рассказала Екатерина.