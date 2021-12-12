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«Он несколько дней провел за решеткой»: в Новосибирске четвероклассник спас щенка

Псу уже нашли новый дом через социальные сети

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Щенок несколько дней провел в подвальной яме

Щенок несколько дней провел в подвальной яме

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В Новосибирске 10 декабря Миша Холяк, ученик 4а класса лицея № 22, спас щенка. Собака была в заточении за решеткой в подвальной яме около дома по адресу Дмитрия Шамшурина, 12. Как рассказала мама Миши, Екатерина, чтобы вытащить щенка, пришлось выдергивать решетку. Через приют семья Миши передала собаку новой владелице.

— Мой ребенок нашел собаку, которая упала в подвальную яму, заваренную решеткой, с отцом срезали решетку и достали собаку. Песика отогрели и даже в этот же день пристроили в хорошие руки. Собачка провела там около 3 дней и сильно скулила, а народ просто проходил мимо, но этого невозможно было не услышать, — рассказала Екатерина.

Спасательную операцию Миша проводил вместе с папой. Они покормили щенка супом, потом хотели достать его с помощью корзинки. Когда поняли, что это не получится, то решили вырвать решетку. Песика принесли домой, где отогрели, отмыли и покормили. Приюты собаку принять не смогли, но разместили объявления. Новая хозяйка, Алина, нашлась сразу же.

— Жалко было щенка. Наверное, его выкинули. Он еще маленький совсем, не привык к жизни, не знает выгула, — рассказала НГС новая хозяйка. Она уже начала ставить прививки своему питомцу и дала ему имя Джемка.

Вчера стала известна другая добрая история. 10-летний Алексан потратил все свои сбережения, чтобы помочь котенку. У уличного котенка оказались больные лапки, и ему потребовалась помощь ветеринаров.

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