«Он несколько дней провел за решеткой»: в Новосибирске четвероклассник спас щенка

В Новосибирске 10 декабря Миша Холяк, ученик 4а класса лицея
— Мой ребенок нашел собаку, которая упала в подвальную яму, заваренную решеткой, с отцом срезали решетку и достали собаку. Песика отогрели и даже в этот же день пристроили в хорошие руки. Собачка провела там около 3 дней и сильно скулила, а народ просто проходил мимо, но этого невозможно было не услышать, — рассказала Екатерина.
Спасательную операцию Миша проводил вместе с папой. Они покормили щенка супом, потом хотели достать его с помощью корзинки. Когда поняли, что это не получится, то решили вырвать решетку. Песика принесли домой, где отогрели, отмыли и покормили. Приюты собаку принять не смогли, но разместили объявления. Новая хозяйка, Алина, нашлась сразу же.
— Жалко было щенка. Наверное, его выкинули. Он еще маленький совсем, не привык к жизни, не знает выгула, — рассказала НГС новая хозяйка. Она уже начала ставить прививки своему питомцу и дала ему имя Джемка.
Вчера стала известна другая добрая история.