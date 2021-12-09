В Новосибирской области на зимней реке погибает лебедь — он остался без пары

На реке Омь в Куйбышеве Новосибирской области обитает одинокий лебедь. Местные жители обеспокоены, что птица погибнет.
— Сейчас лебедя подкармливают рыбаки и неравнодушные жители города. Старожилы говорят, что-то случилось с его парой, а он один с места не улетит. Он ведь переданы. На местном сайте написано, что глава города в курсе, ждут МЧС и когда замерзнет полынья. Местные жители обеспокоены. Близко к нему нет возможности подойти. Осень была теплой, но сейчас мороз уже
Администрация города Куйбышева на своей официальной странице в соцсети «Одноклассники» еще в середине ноября заявила, что ситуацию «не оставят без внимания». С тех пор информация не обновлялась.
— В окрестностях города Куйбышева на реке Омь этой осенью появился лебедь, который до наступления холодов не улетел. Жители города, обеспокоенные судьбой птицы, обратились в администрацию города Куйбышева для оказания помощи в отлове лебедя и размещения его на период зимы в Доме детского творчества Куйбышевского района. Аварийно-спасательные службы города Куйбышева выехали на место. На реке — большая полынья. Лебедь очень активно передвигается, в связи с этим не представилось возможности поймать птицу без причинения вреда для нее самой. Данная ситуация взята под личный контроль главы города Куйбышева А. А. Андронова. Как только появится возможность, спасатели предпринят все необходимые меры, чтобы птица оказалась в безопасности, — сказано в официальном сообщении.
Сегодня мы сообщали, что жители микрорайона «Весенний» в Новосибирске предприняли третью попытку спасти утку, которая плавает в замерзающей реке. Она снова провалилась. На этот раз потому, что утка сбежала, хотя ее кряканье слышат в округе.