В Новосибирской области на зимней реке погибает лебедь — он остался без пары

На реке Омь в Куйбышеве Новосибирской области обитает одинокий лебедь. Местные жители обеспокоены, что птица погибнет.

— Сейчас лебедя подкармливают рыбаки и неравнодушные жители города. Старожилы говорят, что-то случилось с его парой, а он один с места не улетит. Он ведь переданы. На местном сайте написано, что глава города в курсе, ждут МЧС и когда замерзнет полынья. Местные жители обеспокоены. Близко к нему нет возможности подойти. Осень была теплой, но сейчас мороз уже -25 °С . А лебедь до сих пор ждет помощи. Я еще за детей переживаю. Они туда бегают — хотят ему помочь. А ведь это река... — говорит Татьяна.