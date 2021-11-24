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Зарубежные СМИ опубликовали историю собаки Моники с титановыми лапами, которую оперировали в Новосибирске

О ней написали в США, Индии и Уганде

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Сейчас Моника чувствует себя хорошо

Сейчас Моника чувствует себя хорошо

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Зарубежные СМИ рассказали о новосибирской собаке с титановыми лапами

Историю собаки Моники, которую нашли без четырех лап в Краснодарском крае, а прооперировали в Новосибирске, опубликовали на зарубежных новостных сайтах. Среди них — американский CNN и индийский NDTV.

Моника стала первой собакой в мире, которой установили титановые лапы. Она две недели пролежала в снегу, пока ее не нашли волонтеры. После того как Моника набрала вес и восстановилась, ее привезли на лечение в Новосибирск.

На сайте CNN отметили, что собака стала первой, которой Сергей Горшков установил сразу четыре протеза

На сайте CNN отметили, что собака стала первой, которой Сергей Горшков установил сразу четыре протеза

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Сайт CNN пересказал историю спасения Моники. Собаку нашли в лесу, и она попала к волонтеру. На лечение удалось собрать деньги, и животное привезли в Новосибирск, где операцию провел ветеринар Сергей Горшков. На нее потребовалось 400 000 рублей, или 5400 долларов, что авторы называют «большой суммой для России». Также канал процитировал Сергея Горшкова, который сказал, что кости Моники будут расти и адаптироваться, «как рога оленя». Такую же историю пересказал сайт NDTV.

История вызвала интерес у СМИ Индии

История вызвала интерес у СМИ Индии

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Также про собачку Монику рассказали сайты Bharat Times из Индии и Sunday Vision из Уганды.

Ранее по зарубежным СМИ разлетелся новосибирский снимок с замерзшей на морозе лапшой быстрого приготовления. О нем написали во Франции, Индии и США.

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CNNИндияоперациясобакаУганда
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