Зарубежные СМИ опубликовали историю собаки Моники с титановыми лапами, которую оперировали в Новосибирске

Историю собаки Моники, которую нашли без четырех лап в Краснодарском крае, а прооперировали в Новосибирске, опубликовали на зарубежных новостных сайтах. Среди них — американский CNN и индийский NDTV.



Моника стала первой собакой в мире, которой установили титановые лапы. Она две недели пролежала в снегу, пока ее не нашли волонтеры. После того как Моника набрала вес и восстановилась, ее привезли на лечение в Новосибирск.