Зарубежные СМИ опубликовали историю собаки Моники с титановыми лапами, которую оперировали в Новосибирске

Зарубежные СМИ рассказали о новосибирской собаке с титановыми лапами
Историю собаки Моники, которую нашли без четырех лап в Краснодарском крае, а прооперировали в Новосибирске, опубликовали на зарубежных новостных сайтах. Среди них — американский CNN и индийский NDTV.
Моника стала первой собакой в мире, которой установили титановые лапы. Она две недели пролежала в снегу, пока ее не нашли волонтеры. После того как Моника набрала вес и восстановилась, ее привезли на лечение в Новосибирск.
Сайт CNN пересказал историю спасения Моники. Собаку нашли в лесу, и она попала к волонтеру. На лечение удалось собрать деньги, и животное привезли в Новосибирск, где операцию провел ветеринар Сергей Горшков. На нее потребовалось
Также про собачку Монику рассказали сайты Bharat Times из Индии и Sunday Vision из Уганды.
Ранее по зарубежным СМИ разлетелся новосибирский снимок с замерзшей на морозе лапшой быстрого приготовления. О нем написали во Франции, Индии и США.