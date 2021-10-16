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Пушистые и одинокие: в Новосибирске прошла выставка-раздача бездомных котов

Показываем 10 фото животных, которые ищут дом

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Новый дом уже нашли шесть котов и кошек

Новый дом уже нашли шесть котов и кошек

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В Новосибирске прошла выставка-раздача бездомных животных

Сегодня, 16 октября, в Новосибирске на улице Высоцкого прошла выставка-раздача бездомных животных «День хвоста». Для 18 котов и 1 собаки искали новый дом. Сейчас им приходится жить в приюте или на передержке.

Выставку посетила фотокорреспондент НГС Алина Скитович. Посмотрите на ее снимки — многие из этих животных еще ищут дом.

— Приходило около 70 посетителей. Так как мы находимся на МЖК сейчас, в одном из спальных районов, то сюда едут либо те, кто прочитал о нас в соцсетях, либо те, кто живет рядом, — рассказала НГС волонтер Рихарда Лем

— Приходило около 70 посетителей. Так как мы находимся на МЖК сейчас, в одном из спальных районов, то сюда едут либо те, кто прочитал о нас в соцсетях, либо те, кто живет рядом, — рассказала НГС волонтер Рихарда Лем

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— Поток не очень большой, но я считаю, что «День хвоста» состоялся, потому что при других обстоятельствах мы бы шесть котов не смогли пристроить, — добавила организатор

— Поток не очень большой, но я считаю, что «День хвоста» состоялся, потому что при других обстоятельствах мы бы шесть котов не смогли пристроить, — добавила организатор

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Шерри давно была в приюте, сегодня ее забрали новые хозяева. По словам волонтера, это очень активная кошка, которой чуть больше года

Шерри давно была в приюте, сегодня ее забрали новые хозяева. По словам волонтера, это очень активная кошка, которой чуть больше года

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Все животные на выставке привиты и стерилизованы

Все животные на выставке привиты и стерилизованы

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Черно-белого Васко и трехцветного Портоса хотят отдать в одни руки. Эти коты подружились и очень привыкли друг к другу

Черно-белого Васко и трехцветного Портоса хотят отдать в одни руки. Эти коты подружились и очень привыкли друг к другу

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— Кота Дария забирает мастерица, которая приехала продавать свою продукцию в пользу приюта. Она в него влюбилась и не смогла расстаться, — рассказала Рихарда Лем

— Кота Дария забирает мастерица, которая приехала продавать свою продукцию в пользу приюта. Она в него влюбилась и не смогла расстаться, — рассказала Рихарда Лем

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Кошку Иаиль нашли в подвале многоэтажки в Колывани. Она всё еще ищет дом

Кошку Иаиль нашли в подвале многоэтажки в Колывани. Она всё еще ищет дом

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На выставке можно было приобрести аксессуары для животных. Деньги направят на нужды приюта

На выставке можно было приобрести аксессуары для животных. Деньги направят на нужды приюта

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Теуани, которую нашли в подвале, хорошо ладит с другими животными

Теуани, которую нашли в подвале, хорошо ладит с другими животными

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В прошлый раз выставка «День хвоста» прошла в сентябре. Тогда домой уехали сразу девять животных. Посмотрите, как это было.

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