Пушистые и одинокие: в Новосибирске прошла выставка-раздача бездомных котов

Сегодня, 16 октября, в Новосибирске на улице Высоцкого прошла выставка-раздача бездомных животных «День хвоста». Для 18 котов и 1 собаки искали новый дом. Сейчас им приходится жить в приюте или на передержке.

Выставку посетила фотокорреспондент НГС Алина Скитович. Посмотрите на ее снимки — многие из этих животных еще ищут дом.