Пушистые и быстрые. Под Новосибирском проходят соревнования по ездовому спорту — 15 захватывающих фото

В субботу, 9 октября, под Новосибирском в поселке Степной прошел первый день Шестого этапа Кубка России по бесснежным дисциплинам ездового спорта, в котором принимают участие спортсмены из разных городов.

— Сибирские хаски — это адаптированные собаки, бегают они как зимой с первым снегом, так и в межсезонье. Это весна, когда температура не превышает +16 градусов, и осеняя подготовка идет к зиме. Этапы кубка России проходят в бесснежный сезон, и зимой — это зимние гонки, — рассказала спортсменка из Томска Елена Павленко.