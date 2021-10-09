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Пушистые и быстрые. Под Новосибирском проходят соревнования по ездовому спорту — 15 захватывающих фото

Спортсмены съехались на этап Кубка России из разных городов

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Соревнования будут идти два дня

Соревнования будут идти два дня

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Соревнования по ездовому спорту прошли под Новосибирском

В субботу, 9 октября, под Новосибирском в поселке Степной прошел первый день Шестого этапа Кубка России по бесснежным дисциплинам ездового спорта, в котором принимают участие спортсмены из разных городов.

— Сибирские хаски — это адаптированные собаки, бегают они как зимой с первым снегом, так и в межсезонье. Это весна, когда температура не превышает +16 градусов, и осеняя подготовка идет к зиме. Этапы кубка России проходят в бесснежный сезон, и зимой — это зимние гонки, — рассказала спортсменка из Томска Елена Павленко.

Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков побывал на соревнования. Как они проходили — смотрите в нашем репортаже.

В забегах принимают участие собаки разных пород

В забегах принимают участие собаки разных пород

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Соревнуются несколько категорий участников: девушки, юноши, юниоры, юниорки, женщины, мужчины и даже дети

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Заезды тоже бывают разные — в них принимают участие от одной до шести собак

Заезды тоже бывают разные — в них принимают участие от одной до шести собак

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Спортсмены в ожидании гонки

Спортсмены в ожидании гонки

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Сегодня выдалась отличная погода для соревнований

Сегодня выдалась отличная погода для соревнований

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Длина трассы — 4100 метров, для детей — 400 метров

Длина трассы — 4100 метров, для детей — 400 метров

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Участники могли передвигаться на велосипедах, картах, скутерах, или же бежать кросс с питомцем

Участники могли передвигаться на велосипедах, картах, скутерах, или же бежать кросс с питомцем

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Так выглядит упряжка из шести собак

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Видно, как они стараются

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В середине сентября на Михайловской набережной прошел «Кросс нации-2021», в котором приняли участие сотни новосибирцев.

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ездовой спортсобакисоревнованияхаски
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