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На дороге в Новосибирской области заметили трех бегущих медвежат

Сейчас животных ищет инспектор

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Медведи не вели себя агрессивно

Медведи не вели себя агрессивно

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Под Новосибирском на дороге были замечены трое медвежат. Фотографии животных появились в группе «Типичная Колывань».

— Ничего необычного, просто медведи устроили пробежку на дороге. Будьте осторожны при посещении северной зоны в Колыванском районе! Особенно села Пихтовка, Королевка, Пономаревка, — написал автор фото.

В администрации Колыванского района сейчас разбираются в ситуации.

— Мы тоже увидели в соцсетях фото. У нас было письмо накануне от главы Пихтовского сельсовета, что там наблюдали медвежат. Сегодня выехал туда инспектор, чтобы обследовать территорию, — рассказала корреспонденту НГС исполняющая обязанности начальника управления сельского хозяйства Колыванского района Людмила Юстус.

В Мошковском районе Новосибирской области в конце сентября охотники сели в засаду, чтобы поймать опасного медведя — зверя застрелили. Он пять раз приходил в один и тот же двор.

Летом в Колыванском районе медведи всё чаще стали выходить к людям. Нескольких животных заметили у села Новотроицкого. А в селе Королевка медведь задрал корову.

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Колыванский районмедведь
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