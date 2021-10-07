На дороге в Новосибирской области заметили трех бегущих медвежат

Под Новосибирском на дороге были замечены трое медвежат. Фотографии животных появились в группе «Типичная Колывань».
— Ничего необычного, просто медведи устроили пробежку на дороге. Будьте осторожны при посещении северной зоны в Колыванском районе! Особенно села Пихтовка, Королевка, Пономаревка, — написал автор фото.
В администрации Колыванского района сейчас разбираются в ситуации.
— Мы тоже увидели в соцсетях фото. У нас было письмо накануне от главы Пихтовского сельсовета, что там наблюдали медвежат. Сегодня выехал туда инспектор, чтобы обследовать территорию, — рассказала корреспонденту НГС исполняющая обязанности начальника управления сельского хозяйства Колыванского района Людмила Юстус.
В Мошковском районе Новосибирской области в конце сентября охотники сели в засаду, чтобы поймать опасного медведя — зверя застрелили. Он пять раз приходил в один и тот же двор.
Летом в Колыванском районе медведи всё чаще стали выходить к людям. Нескольких животных заметили у села Новотроицкого. А в селе Королевка медведь задрал корову.