На дороге в Новосибирской области заметили трех бегущих медвежат

Под Новосибирском на дороге были замечены трое медвежат. Фотографии животных появились в группе «Типичная Колывань».



— Ничего необычного, просто медведи устроили пробежку на дороге. Будьте осторожны при посещении северной зоны в Колыванском районе! Особенно села Пихтовка, Королевка, Пономаревка, — написал автор фото.

В администрации Колыванского района сейчас разбираются в ситуации.

— Мы тоже увидели в соцсетях фото. У нас было письмо накануне от главы Пихтовского сельсовета, что там наблюдали медвежат. Сегодня выехал туда инспектор, чтобы обследовать территорию, — рассказала корреспонденту НГС исполняющая обязанности начальника управления сельского хозяйства Колыванского района Людмила Юстус.